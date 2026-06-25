A győzelem továbbjutást ért a dél-afrikai csapatnak

A dél-afrikai válogatott 1-0-ra legyőzte a Koreai Köztársaság csapatát a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának monterreyi mérkőzésén, így négy ponttal a második helyen jutott tovább, míg ázsiai ellenfele a harmadik helyre visszaesve még reménykedhet a 32 közé kerülésben.
A második fordulót követően eldőlt, hogy Mexikó végez a csoport első helyén, viszont a többi három csapatnak megvolt az esélye a második, szintén továbbjutást jelentő hely megszerzésére.
A játéknap előtt hárompontos dél-koreai válogatott várta legkedvezőbb helyzetből az utolsó csoportmérkőzést, és úgy tűnt, gyorsan le is akarja rendezni a kérdést, mert nekiesett a dél-afrikai csapatnak. A helyzeteit azonban kihagyta, ellenfele pedig elkezdett egyre többet és veszélyesebben futballozni, a harmincadik percben pedig akár vezetést is szerezhetett volna. Thalente Mbatha húsz méterről lőtt, Kim Szunggju csak kiütni tudta a labdát, de Evidence Makgopa hétméteres ismétlésénél a kapus szintén mentett.
A dél-koreai szövetségi kapitány a szünetben hármas cserével próbálta jobb teljesítményre ösztökélni csapatát, de összességében az ázsiaiak megelégedtek az egy ponttal, az afrikaiak játékából pedig hiányzott az átütőerő, így továbbra is unalmasan csordogált a mérkőzés.
Aztán a 62. percben csereként pályára lépett Moremi a következő támadás végén gólpasszt adott Masekónak, így viszont már a dél-afrikaiak álltak a második, továbbjutást jelentő helyen. A hátrányba kerülő rivális elkezdett kapkodni, de egyáltalán nem jutott el helyzetig, így viszont ezen a vb-n másodszor maradt alul 1-0-ra.
Győzelmével a negyedik világbajnokságán szereplő dél-afrikai csapat először jutott tovább világbajnokságon a csoportkörből, pedig a 2002-es és a 2010-es tornán is négy pontot gyűjtött.
A nyolcaddöntőbe jutásért vasárnap Kanadával találkozik Los Angelesben.
A dél-koreai válogatott az eddigi 11 vb-jén nyolcszor nem jutott túl a csoportkörön, most még reménykedhet, hogy a három pontjával benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.
Világbajnokság, A csoport, 3. (utolsó) forduló: Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság 1-0 (0-0), Monterrey, BBVA Stadion, 51 243 néző, v.: Tello (argentin), gólszerző: Maseko (63.)
Dél-afrikai Köztársaság: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole – Maseko (Rayners, 75.), Mofokeng (Adams, 80.), Appollis (Moremi, 62.) – Makgopa
Koreai Köztársaság: Szunggju – Hanbom, Mindzse (Dzsinszob, 66.), Kihjuk – Jungvu, Szungho (Dzsingju, a szünetben), Inbom, Teszok (Castrop, a szünetben) – Kangin, Hicsan (Hungmin, a szünetben) – Hjongju (Keszung, 74.)
Az A csoport végeredménye:
1. Mexikó 3 3 - - 6-0 9 pont - továbbjutott
2. Dél-afrikai Köztársaság 3 1 1 1 2-3 4 - továbbjutott
3. Koreai Köztársaság 3 1 - 2 2-3 3
4. Csehország 3 - 1 2 2-6 1 - kiesett