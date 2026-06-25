A győzelem továbbjutást ért a dél-afrikai csapatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

A dél-afrikai válogatott 1-0-ra legyőzte a Koreai Köztársaság csapatát a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának monterreyi mérkőzésén, így négy ponttal a második helyen jutott tovább, míg ázsiai ellenfele a harmadik helyre visszaesve még reménykedhet a 32 közé kerülésben.

A második fordulót követően eldőlt, hogy Mexikó végez a csoport első helyén, viszont a többi három csapatnak megvolt az esélye a második, szintén továbbjutást jelentő hely megszerzésére.

A játéknap előtt hárompontos dél-koreai válogatott várta legkedvezőbb helyzetből az utolsó csoportmérkőzést, és úgy tűnt, gyorsan le is akarja rendezni a kérdést, mert nekiesett a dél-afrikai csapatnak. A helyzeteit azonban kihagyta, ellenfele pedig elkezdett egyre többet és veszélyesebben futballozni, a harmincadik percben pedig akár vezetést is szerezhetett volna. Thalente Mbatha húsz méterről lőtt, Kim Szunggju csak kiütni tudta a labdát, de Evidence Makgopa hétméteres ismétlésénél a kapus szintén mentett.

A dél-koreai szövetségi kapitány a szünetben hármas cserével próbálta jobb teljesítményre ösztökélni csapatát, de összességében az ázsiaiak megelégedtek az egy ponttal, az afrikaiak játékából pedig hiányzott az átütőerő, így továbbra is unalmasan csordogált a mérkőzés.