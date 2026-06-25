Brazília győzött és csoportelső

A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte a skót csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának miami mérkőzésén, így csoportelsőként lépett a legjobb 32 közé. A brazilok mellett a marokkói válogatott is továbbjutott a legjobb 32 közé a labdarúgó-világbajnokság C csoportjából, míg a harmadik skótok még reménykedhetnek ebben.
A szerdai utolsó fordulóban az öt végső diadalával csúcstartó Brazília azzal szerezte meg a csoportelsőséget, hogy Miamiban 3-0-ra legyőzte Skóciát, míg a legutóbb negyedik afrikai együttes Atlantában csak 4-2-re múlta felül a kétszer is vezetést szerző Haitit, amely így második világbajnokságáról is pont nélkül búcsúzott.
Skócia a három pontjával még reménykedhet, hogy benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.
Visszatérve a brazil-skót meccsre: Mezőnyben jól kezdett az esélytelenebb skót csapat, mégis már a hetedik percben hátrányba került egy kapitális védelmi hiba miatt, McKenna passzát ugyanis a saját 16-osán belül blokkolta Rayan, a középre pattanó labdát pedig a kapus Gunnt megelőzve Vinícius az üres kapuba passzolta. Mezőnyben a gól után is kiegyenlített maradt a küzdelem, de a skót védelem majdnem összehozott egy második gólt is az ellenfélnek, csakhogy a videóbíró szerint az utolsó embertől labdát szerző, majd gólt rúgó Vinícius szabálytalankodott Hendryvel szemben. Noha a második gólt megúszta az európai csapat, a sorozatos hibák érezhetően elbizonytalanították játékosait, támadásban például majdnem minden akció McTominay-n futott keresztül, a skótok legértékesebb futballistája azonban rendkívül gyenge napot fogott ki, ennél fogva csapata csak hátul volt veszélyes. A szünet előtt fokozta a nyomást Brazília, a skótok pedig felszabadítás helyett ismét felesleges kockázatot vállalva játszottak hátul, a labdaeladás vége pedig az lett, hogy Vinícius fejjel megduplázta a dél-amerikaiak előnyét. A második gólnál a labdának alászaladó Gunn aztán egy nagy védéssel javított.
A második félidőre valamelyest feljavult Skócia támadójátéka, de eleinte így is csak brazil helyzet volt, viszont ekkor Gunn védései miatt nem nőtt a különbség, pedig Vinícius kiugratása ziccer volt. A hatvanadik percben végleg eldőlt a találkozó, amikor Cunha is betalált. A szigetországiak lelkesedése viszont nem tört meg, így ezt követően legalább Alissonnak is akadt komoly védenivalója, például McTominay fejesénél. Ami viszont újra lázba hozta a közönséget, az a sérülése után visszatérő Neymar beállítása volt, aki a hosszabbítással együtt bő negyedórát kapott Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól, és volt is egy kapura lövése, de Gunn könnyedén védett. Az utolsó negyedórában is mindkét fél bátran próbálkozott, így az eldőlt kérdések ellenére élvezetes futballt láthatott a publikum, de gólt már nem.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ - CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, C-CSOPORT
SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–3 (0–2)
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: César Ramos Palazuelos (mexikói)
SKÓCIA: Gunn – Patterson (Ralston, 82.), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, a szünetben) – Doak (Christie, 82.), McLean, Ferguson, McGinn (Curtis, 90+1.)– McTominay – Shankland (C. Adams, 90+1.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) – Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 60.), Paquetá (Martinelli, 66.) – Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar Jr., 76.), Vinícius Jr. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
Gólszerzők: Vinícius Jr. (7., 45+3.), Cunha (60.)
Az előző tornán negyedik marokkói válogatott kétszer is hátrányba került ugyan, végül 4-2-re legyőzte Haitit szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának atlantai összecsapásán, így Brazília mögött a második helyen jutott tovább.
A meccs egyébként marokkói helyzettel kezdődött, az első ellentámadásból Joseph közreműködésével Haiti megszerezte a vezetést. A jobb szélen vezetett támadás végén a Ferencváros csatára közelről, sarokkal emelte a hálóba a labdát, amely végül a kivetődő kapus hátáról pattant be. A gyorsan hátrányba kerülő kétszeres Afrika Kupa-győztes fokozta az iramot, egy percen belül két gólszerzési lehetőséget is elpuskázott, de utána is támadásban maradt. Fél óra elteltével egy akción belül kétszer is betalálhatott volna, de a vetődő Placide előbb Hakimi, majd a kapusról kipattanó labdát megszerezve el-Kabi lövését is hárította. Az első játékrész hajrájában Hakimi mégis egyenlített, mégpedig bevetődve a gólvonalról. Noha alig volt idő hátra a szünetig, mégis továbbikét gól született: előbb Isidor 22 méterről bombázta a labdát a jobb felső sarokba, így Haiti ismét előnybe került, amelyet azonban nem tudott megőrizni, mert Szaibari a harmadik vb-góljával döntetlennel vonulhattak a csapatok az öltözőbe.
Fordulás után visszafogottabban futballozott mindkét együttes, de így is akadt egy marokkói lehetőség el-Hannussz előtt, Placide, a pályafutása utolsó mérkőzését játszó haiti kapus azonban ezúttal is mentett. Aztán a 78. percben már ő sem segített, mert Rahimi lövésénél a labda egy haiti védő lábán megpattanva vágódott a kapu bal oldalába. Úgy tűnt, a haiti válogatott elfáradt a hajrára, játékosai már nem jutottak el az ellenfél kapujáig, és egyre többet reklamáltak a játékvezetőnél. A végeredményt Jasszin állította be a 89. percben, de ezt Joseph már csak a kispadról figyelhette, mert cserével elhagyta a pályát.
C-CSOPORT
MAROKKÓ–HAITI 4–2 (2–2)
Atlanta, Atlanta Stadion,68 239 néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Halhal, Riad, Szalaz-Eddin (Mazraui, 83.) – Sz. Amrabat, El-Ajnaui (El-Murabet, 83.) – B. Díaz (Unahi, 70.), Szaibari (Rahimi, 70.), El-Hanusz – El-Kabi (Jasszin, 70.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
HAITI: Placide – Duverne (Arcus, 80.), Adé, Delcroix, Expérience – Casimir, Jean Jacques (Simon, 80.), Bellegarde, Providence (Nazon, 67.) – Isidor (Deedson, 67.), Joseph (Pierrot, 83.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)
Gólszerző: Hakimi (39.), Szaibari (45+1.), Rahimi (78.), Jasszin (89.), ill. Bunu (10. – öngól), Isidor (43.)
A C csoport végeredménye: 1. Brazília 3 2 1 - 7-1 7 pont - továbbjutott, 2. Marokkó 3 2 1 - 6-3 7 - továbbjutott, 3. Skócia 3 1 - 2 1-4 3, 4. Haiti 3 - - 3 2-8 0 - kiesett.
Brazília a jövő hétfőn a nyolcaddöntőbe jutásért az F jelű négyes második helyezettjével találkozik Houstonban, míg Marokkó ugyanazon a napon Monterreyben a F csoport győztesével csap össze.