Négy évre eltiltották a 2023-ban wimbledoni bajnok Marketa Vondrousovát

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A 26 esztendős cseh játékos tavaly december 3-án megtagadta a doppingtesztet, nem adott mintát egy versenyen kívüli ellenőrzés során - jelentette be hétfőn a sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi szervezet (ITIA). Az eltiltás 2030 júniusában jár le.

A 2021-ben olimpiai ezüstérmes Vondrousová a mostani idényben jobbára sérült, április óta nem versenyzett. Legjobb világranglistás helyezése 2023 szeptemberében a hatodik hely volt.

A wimbledoni tornát 2023-ban megnyerte, a francia nyílt bajnokságon 2019-ben döntős volt, az amerikai nyílt bajnokságon kétszer volt negyeddöntős (2023, 2025).