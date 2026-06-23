HIRDETÉS

Négy évre eltiltották a 2023-ban wimbledoni bajnok Marketa Vondrousovát

Doppingvétség miatt

Sport
  • 2026.06.23. - 04:19
Markéta Vondroušová
A cseh Markéta Vondroušovát doppingolás miatt eltiltottákAFP/Charly Triballeau
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a 2023-ban wimbledoni teniszbajnok Marketa Vondrousovát.

A 26 esztendős cseh játékos tavaly december 3-án megtagadta a doppingtesztet, nem adott mintát egy versenyen kívüli ellenőrzés során - jelentette be hétfőn a sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi szervezet (ITIA). Az eltiltás 2030 júniusában jár le.

A 2021-ben olimpiai ezüstérmes Vondrousová a mostani idényben jobbára sérült, április óta nem versenyzett. Legjobb világranglistás helyezése 2023 szeptemberében a hatodik hely volt.

A wimbledoni tornát 2023-ban megnyerte, a francia nyílt bajnokságon 2019-ben döntős volt, az amerikai nyílt bajnokságon kétszer volt negyeddöntős (2023, 2025).

Kapcsolódó cikkek
Wimbledonnői teniszgyőztesdoppingdoppingbotrányeltiltás
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Sport
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS