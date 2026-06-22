HIRDETÉS

Schlotterbeck számára véget ért a torna

Az orvosok belső szalagszakadást állapítottak meg

Sport
  • 2026.06.22. - 18:03
Cikk borítókép
Nico Schlotterbeck belső szalagszakadása véget vetett vb-álmainakAFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Tom Weller
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó-világbajnokság a németek védője, Nico Schlotterbeck számára.

A német szövetség hétfői tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosa az Elefántcsontpart ellen szombaton 2-1-re megnyert csoportmérkőzésen vált harcképtelenné, amikor a szünetben le kellett cserélni. Az orvosok belső szalagszakadást állapítottak meg, így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább két hónapos kényszerpihenő vár.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első vb-mérkőzése után már csak kapus pótlására van lehetőség. Az Ecuador elleni, csütörtökön esedékes csoportzárón várhatóan a 33 éves Antonio Rüdiger kerül majd be a védősorba, aki az elefántcsontpartiak ellen is váltotta a szünetben Schlotterbecket.

Kapcsolódó cikkek
labdarúgó-világbajnokságFIFAnemzetközi labdarúgásKanadaAmerikai Egyesült ÁllamokMexikó
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Sport
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS