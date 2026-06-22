Bozsik József távozott a szlovén élvonalbeli NK Nafta vezetőedzői posztjáról

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A lendvai klub hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szakmai stáb elbúcsúzott a csapattól, „hiszen a szerződésük lejártával közös utunk véget ér”.

Bozsik József vezetőedző mellett Veress Balázs segédedző, Vlaszák Géza kapusedző és Vedran Vinko erőnléti edző is távozott a csapattól.

A 38 éves tréner három idényen keresztül irányította a lendvai együttest, amellyel 2024 tavaszán feljutott az élvonalba, tavaly kiesett, idén pedig ismét feljutott a Prva liga mezőnyébe.