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Bozsik József távozott a szlovén élvonalbeli NK Nafta vezetőedzői posztjáról

A szakmai stáb elbúcsúzott a csapattól

Sport
  • 2026.06.22. - 20:58
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Bozsik József szerződése lejárt a NK Nafta labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjánFacebook/NK Nafta 1903
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Bozsik József távozott a szlovén élvonalbeli NK Nafta labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról.

A lendvai klub hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szakmai stáb elbúcsúzott a csapattól, „hiszen a szerződésük lejártával közös utunk véget ér”.

Bozsik József vezetőedző mellett Veress Balázs segédedző, Vlaszák Géza kapusedző és Vedran Vinko erőnléti edző is távozott a csapattól.

A 38 éves tréner három idényen keresztül irányította a lendvai együttest, amellyel 2024 tavaszán feljutott az élvonalba, tavaly kiesett, idén pedig ismét feljutott a Prva liga mezőnyébe.

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