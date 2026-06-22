Bozsik József távozott a szlovén élvonalbeli NK Nafta vezetőedzői posztjáról

Bozsik József távozott a szlovén élvonalbeli NK Nafta labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról.
A lendvai klub hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szakmai stáb elbúcsúzott a csapattól, „hiszen a szerződésük lejártával közös utunk véget ér”.
Bozsik József vezetőedző mellett Veress Balázs segédedző, Vlaszák Géza kapusedző és Vedran Vinko erőnléti edző is távozott a csapattól.
A 38 éves tréner három idényen keresztül irányította a lendvai együttest, amellyel 2024 tavaszán feljutott az élvonalba, tavaly kiesett, idén pedig ismét feljutott a Prva liga mezőnyébe.