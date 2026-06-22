Scaloni bírálja az ivószünetet

Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon kötelezően bevezetett ivószünetet bírálta, a szakember szerint a dupla megszakítás tovább tördeli a játék menetét és esélyt teremt a gyengébbeknek.
A címvédő dél-amerikai együttes magabiztos győzelemmel mutatkozott be a tornán – a dél-amerikaiak Lionel Messi mesterhármasával nyertek Algéria ellen –, második meccsükön hétfőn (ma) 19 órától majd Ausztriával találkoznak. Scaloni az arlingtoni fellépés előtt úgy fogalmazott: egy vb-n még a csoportkörben sincs könnyű mérkőzés, a múltban sem volt, de még most, a 48-ra felemelt mezőnynél sincs.
Ráadásul az észak-amerikai rendezésű tornán az ellenfelek mellett „a hőség és az ivószünet” is plusz kihívást jelent, utóbbi miatt például megakad a játék. „Azért vezették be, hogy több időhöz jussunk, de csak feldarabolták a meccset, amely így immár négy negyedből áll.
A félidőben meg három percünk van arra, hogy az öltözőben beszéljünk a játékosokkal, mielőtt visszamennek a pályára” – mondta a 48 éves tréner. Hozzátette: a folyamatos játék szabályba foglalt kötelező jellegű megszakítása az elméletileg gyengébb csapatnak kedvezhet, mert játékosai meccs közben plusz időt kapnak a pihenésre, regenerálódásra.
„Ilyen korábban nem volt” – mondta Scaloni, amikor arról kérdezték, hogy a favoritok számára miért ütközik nehézségbe igazolni papírforma erőfölényüket. A tréner kiemelte: a végelszámolásnál ennek ellenére a nagy csapatokkal kell majd számolni.
Az edző közölte: még furcsa alkalmazkodniuk ehhez a változáshoz. „Végül aztán ez már teljesen normális lesz, mint bármely más újítás. Egyelőre viszont még szokatlan, mert a játékot annyira megtöri” – állapította meg Scaloni, akinek véleményét néhány kollégája osztja, más tréner viszont úgy nyilatkozott az ivószünetről, hogy annak köszönhetően nagyobb hatást tudnak gyakorolni játékosaikra, így a játékra menetére is.
Hasonlóan megosztottak a helyszíni nézők is az ivószüneteknél, különösen a második félidőben történt megszakításnál hangzik gyakran és hangosan füttyszó a 60-80 ezres stadionokban. A nemzetközi szövetség (FIFA) a játékosok fizikai megterhelése miatt vezette be az ivószünetet, a játékvezetőnek mindkét félidőben 22 perc játék után kell elrendelnie a szünetet, amely során három percig áll a játék.
A sportágban hagyományosan két félidőből álló mérkőzés a négynegyedes formátummal jobban hasonlít az amerikaiak által elsősorban kedvelt sportágakban, így az amerikaifutballban és kosárlabdában használt lebonyolításhoz.