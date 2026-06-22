Scaloni bírálja az ivószünetet

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Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon kötelezően bevezetett ivószünetet bírálta, a szakember szerint a dupla megszakítás tovább tördeli a játék menetét és esélyt teremt a gyengébbeknek.

A címvédő dél-amerikai együttes magabiztos győzelemmel mutatkozott be a tornán – a dél-amerikaiak Lionel Messi mesterhármasával nyertek Algéria ellen –, második meccsükön hétfőn (ma) 19 órától majd Ausztriával találkoznak. Scaloni az arlingtoni fellépés előtt úgy fogalmazott: egy vb-n még a csoportkörben sincs könnyű mérkőzés, a múltban sem volt, de még most, a 48-ra felemelt mezőnynél sincs.

Ráadásul az észak-amerikai rendezésű tornán az ellenfelek mellett „a hőség és az ivószünet” is plusz kihívást jelent, utóbbi miatt például megakad a játék. „Azért vezették be, hogy több időhöz jussunk, de csak feldarabolták a meccset, amely így immár négy negyedből áll.

A félidőben meg három percünk van arra, hogy az öltözőben beszéljünk a játékosokkal, mielőtt visszamennek a pályára” – mondta a 48 éves tréner. Hozzátette: a folyamatos játék szabályba foglalt kötelező jellegű megszakítása az elméletileg gyengébb csapatnak kedvezhet, mert játékosai meccs közben plusz időt kapnak a pihenésre, regenerálódásra.