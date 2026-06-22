Egy gól előnyt adott Uruguay és továbbra is veretlen a Zöld-foki-szigetek

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A labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának második fordulójában Uruguay és a Zöld-foki-szigetek hétfő hajnalban találkozott egymással. Fordulatos mérkőzésen az afrikaiak szereztek vezetést, majd Valverdéék fordítottak, aztán újra a Zöld-foki-szigetek csapata következett. A "kiscsapat" két világbajnok ellen is veretlenül hagyta el a játékteret és még továbbjuthat.

A gólok története:

A 21. percben 30 méterről szabadrúgáshoz jutott az afrikai csapat, Kevin Pina laposan kapura lőtt, a kétfős sorfal tagjai között elment a labda, és bevágódott a bal alsóba, 0–1!

A 44. percben már nem vezetett a Zöld-foki-szigetek válogatottja. Történt ugyanis, hogy Valverde adott be balról, Lopes Cabral fejéről a bal kapufára csúszott a labda, ami Araújo elé pattant, aki 2 méterről az üres kapuba fejelt, 1–1.