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Egy gól előnyt adott Uruguay és továbbra is veretlen a Zöld-foki-szigetek

Jóé kezdett és gólt is szerzett a Zöld-foki-szigetek

Sport
  • 2026.06.22. - 02:07
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Az uruk fordítottakEvrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
MH
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A labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának második fordulójában Uruguay és a Zöld-foki-szigetek hétfő hajnalban találkozott egymással. Fordulatos mérkőzésen az afrikaiak szereztek vezetést, majd Valverdéék fordítottak, aztán újra a Zöld-foki-szigetek csapata következett. A "kiscsapat" két világbajnok ellen is veretlenül hagyta el a játékteret és még továbbjuthat.

A gólok története:

A 21. percben 30 méterről szabadrúgáshoz jutott az afrikai csapat, Kevin Pina laposan kapura lőtt, a kétfős sorfal tagjai között elment a labda, és bevágódott a bal alsóba, 0–1!

A 44. percben már nem vezetett a Zöld-foki-szigetek válogatottja. Történt ugyanis, hogy Valverde adott be balról, Lopes Cabral fejéről a bal kapufára csúszott a labda, ami Araújo elé pattant, aki 2 méterről az üres kapuba fejelt, 1–1.

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Az első félidő ráadásában, a 45+6. percben Ugarte beemelte a labdát középre, Araújo elfejelte, majd Canobbio kapásból a kapu közepébe lőtt 7 méterről,  2–1.

A 61. percben Olivera emelte be középre a labdát, Muslera kifutott a tizenhatoson kívülre (ki tudja, miért,), Varela lecsapott a labdára, eltolta a kapus mellett, majd 22 méterről az üres kapuba lőtt, 2–2!

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