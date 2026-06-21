Raphinha meccseket hagy ki?

A brazil szövetség (CBF) azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdték a 29 éves támadó "intenzív kezelését", és napról napra megvizsgálják majd az állapotát. Az EFE spanyol hírügynökség ugyanakkor a csapathoz közelálló forrásoktól úgy értesült, hogy Raphinha legkorábban a nyolcaddöntőben lehet bevethető állapotban. Mindez azt jelenti, hogy a Barcelona szélsője - aki pénteken a Haiti ellen 3-0-ra megnyert mérkőzés első félidejében sérült meg, és azonnal lecserélték - nem játszhat a csoportkör harmadik fordulójában, amikor az ötszörös vb-győztes dél-amerikaiak szerdán a skótokkal találkoznak, de továbbjutás esetén még a legjobb 32 között sem.

Sőt, egyes források azt sem tartják kizártnak, hogy Raphinha sérülése nem is jön rendben a vb ideje alatt.

A Barcelona alapembere a 2024/25-ös szezonban szinte végig pályán volt, ezzel szemben a legutóbbi idényben 112 napot volt sérült és - a Transfermarkt adatai alapján - 24 mérkőzést kényszerült kihagyni. Kálváriája nem sokkal a szezon kezdete után, szeptember végén kezdődött, akkor - csakúgy, mint most - a jobb combizmával akadtak problémái, és tíz találkozón nem számíthattak rá. Egyéb sérülései után március végén, a válogatottban ismét a jobb combizma sérült meg, és a teljes áprilist kihagyta, májusban, a bajnoki hajrára tért vissza és két meccsen összesen 89 játékpercet kapott.