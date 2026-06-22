Különleges erők támadták a Krímet + VIDEÓ

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZB) és az Ukrán Katonai Hírszerzés (GUR) különleges erői arról számolnak be, hogy sikeresen csapást mértek értékes orosz célpontokra a megszállt Krímben és az orosz Krasznodari Területen.
A drónos művelet állítólag haditengerészeti célpontokat, valamint üzemanyagraktárakat és más katonai célpontokat vett célba a szárazföldön.
Az SZB tegnap a Telegramon közzétett közleménye szerint a Krasznodari Területen található Kavkaz kikötőjében található olajlétesítményeket találták el. Állítólag a támadás után kigyulladtak. Az olaj- és gáztároló létesítmények ismét megsemmisültek a Krímet az Oroszország szárazföldjével összekötő Kercsi-szoros híd közelében.
A közlemény szerint az ukránoknak a híd közelében telepített légvédelmi rendszerekben is sikerült veszteségeket okozniuk. Az SZBU szerint a drónok akár négy S-400 légvédelmi rakétarendszer radarját és két Pantsir légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a hídon.
Az ilyen különleges műveletek fontosak Oroszország katonai képességeinek gyengítése szempontjából. A kikötői infrastruktúra, az üzemanyaggyárak és a légvédelem megsemmisítése bonyolítja az ellenség logisztikáját, megnehezíti a csapatok utánpótlását, és további problémákat okoz a csapatok és a felszerelések mozgásában – állítja az SZBU, számol be a Verkkouuties.
Chuck Pfarrer amerikai katonai szakértő, akit az ukrán háború kommentátoraként ismernek, az X hírügynökségnek azt állítja, hogy a Kercsi-szoroson átívelő híd most szó szerint nyitva áll Ukrajna előtt. A sorozatos csapásokat Oroszország „rossz napjának” minősíti a Krímben.