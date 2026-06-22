Különleges erők támadták a Krímet + VIDEÓ

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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZB) és az Ukrán Katonai Hírszerzés (GUR) különleges erői arról számolnak be, hogy sikeresen csapást mértek értékes orosz célpontokra a megszállt Krímben és az orosz Krasznodari Területen.

A drónos művelet állítólag haditengerészeti célpontokat, valamint üzemanyagraktárakat és más katonai célpontokat vett célba a szárazföldön.

Az SZB tegnap a Telegramon közzétett közleménye szerint a Krasznodari Területen található Kavkaz kikötőjében található olajlétesítményeket találták el. Állítólag a támadás után kigyulladtak. Az olaj- és gáztároló létesítmények ismét megsemmisültek a Krímet az Oroszország szárazföldjével összekötő Kercsi-szoros híd közelében.

A közlemény szerint az ukránoknak a híd közelében telepített légvédelmi rendszerekben is sikerült veszteségeket okozniuk. Az SZBU szerint a drónok akár négy S-400 légvédelmi rakétarendszer radarját és két Pantsir légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a hídon.