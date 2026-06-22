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„Jelen pillanatban az egyik fél továbbra is elkötelezett az Anchorage-ban megszületett megállapodások mellett, míg a másik fél – úgy tűnik, ezt már most elmondhatjuk – nem volt képes maradéktalanul végrehajtani a rá háruló részt” – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi műsorában.

„Nem várjuk e megegyezések vagy megállapodások teljesítését, győzelmet várunk. Saját céljaink megvalósítását várjuk” – idézte Usakovot a karpatalja.info.

Usakov Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozójára utalt. Az ezen megkötött megállapodásokat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Politikusi nyilatkozatok és sajtóértesülések szerint a felek amerikai kezdeményezésre abban egyeztek meg, hogy Ukrajnának területeket kell feladnia a béke fejében, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet.

A Kreml tisztségviselője a Rosszija 1 televízióban ezúttal is csak annyit mondott el, hogy az anchorage-i találkozón voltak bizonyos megállapodások, amelyek szerint mindkét fél kapott feladatokat. Usakov szerint a nyugati országok tévednek, amikor azt remélik, hogy legyőzhetik Oroszországot, és azt ajánlotta, hogy kövessék figyelemmel a harci fejleményeket.