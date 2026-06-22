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Több tucat ukrán drón támadta Moszkvát

Az orosz légvédelem ötvenkilenc pilóta nélküli eszközt semmisített meg

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.22. - 09:43
Orosz ukrán háború moszkva olajfinomító
Ukrán drón- és légitámadás érte az orosz olajipari vállalat, a Gazprom Neft moszkvai olajfinomítójátAFP
MH/MTI
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,,A Domogyedovo, a Zsukovszkij és a Seremetyjevo repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Sérültekről vagy anyagi károkról egyelőre nem tudok, de arról sem, hogy hol lőtték le a drónokat. A helyszíneken, ahol roncsok csapódtak be, mentőszolgálatok dolgoznak" - közölte hétfő hajnalban Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 301 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg 14 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közlése szerint egy hét alatt 89 ukrán irányított légibombát, öt HIMARS-rakétát, nyolc Flamingo manőverező robotrepülőgépet és 3909 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

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