A Krím leállítja a benzinértékesítést

Miután Kercsben egy olajraktárt megtámadtak, az orosz ellenőrzés alatt álló Krím leállította a benzinértékesítést magánszemélyeknek. A nyomás egyre nő a lakosok és a turisták számára az utazási szezon közepén.

Egy kercsi olajraktár elleni ukrán dróntámadást követően a hatóságok ideiglenesen leállították az üzemanyag-értékesítést a lakosság számára. Szergej Akszjonov orosz kormányzó kijelentette, hogy egyelőre csak az állami hatóságoknak szállítanak benzint. A BBC szerint ennek célja a félsziget „működőképességének és biztonságának” biztosítása. A támadások fokozzák a Kercsre nehezedő nyomást A Telegraph szerint a krími támadássorozatban négy ember halt meg és 28-an megsebesültek. Akszjonov azt is kijelentette, hogy a kercsi olajraktár súlyosan megrongálódott.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadásokra adott megtorlásként jellemezte a támadásokat. „Oroszország csak az erőt érti, és a nagy hatótávolságú erőnk minden bizonnyal hozzájárul a békéhez” – idézte őt a BBC. Hozzátette, hogy a kercsi olajraktár mellett az oroszországi Krasznodar régióban található olajlogisztikai létesítményeket, katonai logisztikai létesítményeket és radarrendszereket is találat érte. Áramkimaradások és megszakadt közlekedési kapcsolatok Már a támadás előtt is szűkös volt az üzemanyag. Az új korlátozások a lakosokat, a vállalkozásokat és a turistákat is érintik az utazási szezon közepén. A szimferopoli benzinkutaknál kígyózó hosszú autósorok képei jól illusztrálják a feszült helyzetet. A következmények túlmutatnak az üres kutakon. A Telegraph szerint több területen is áramkimaradások voltak. Ezt az elektromos hálózatok megrongálódása előzte meg. A Kercsi-szoroson átívelő kompjáratokat is ideiglenesen felfüggesztették.

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