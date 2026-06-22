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A Krím leállítja a benzinértékesítést

Áramkimaradások és megszakadt közlekedési kapcsolatok

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.22. - 12:43
orosz ukrán háború Krím
Ukrán dróntámadások érték Krím stratégiai térségétAFP/@VentdeCrimee/Telegram/Handout
MH
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Miután Kercsben egy olajraktárt megtámadtak, az orosz ellenőrzés alatt álló Krím leállította a benzinértékesítést magánszemélyeknek. A nyomás egyre nő a lakosok és a turisták számára az utazási szezon közepén.

Egy kercsi olajraktár elleni ukrán dróntámadást követően a hatóságok ideiglenesen leállították az üzemanyag-értékesítést a lakosság számára. Szergej Akszjonov orosz kormányzó kijelentette, hogy egyelőre csak az állami hatóságoknak szállítanak benzint. A BBC szerint ennek célja a félsziget „működőképességének és biztonságának” biztosítása.

A támadások fokozzák a Kercsre nehezedő nyomást

A Telegraph szerint a krími támadássorozatban négy ember halt meg és 28-an megsebesültek. Akszjonov azt is kijelentette, hogy a kercsi olajraktár súlyosan megrongálódott.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadásokra adott megtorlásként jellemezte a támadásokat. „Oroszország csak az erőt érti, és a nagy hatótávolságú erőnk minden bizonnyal hozzájárul a békéhez” – idézte őt a BBC. Hozzátette, hogy a kercsi olajraktár mellett az oroszországi Krasznodar régióban található olajlogisztikai létesítményeket, katonai logisztikai létesítményeket és radarrendszereket is találat érte.

Áramkimaradások és megszakadt közlekedési kapcsolatok

Már a támadás előtt is szűkös volt az üzemanyag. Az új korlátozások a lakosokat, a vállalkozásokat és a turistákat is érintik az utazási szezon közepén. A szimferopoli benzinkutaknál kígyózó hosszú autósorok képei jól illusztrálják a feszült helyzetet. A következmények túlmutatnak az üres kutakon. A Telegraph szerint több területen is áramkimaradások voltak. Ezt az elektromos hálózatok megrongálódása előzte meg. A Kercsi-szoroson átívelő kompjáratokat is ideiglenesen felfüggesztették.

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A Krím és Krasznodar oroszországi régióját összekötő hídon a forgalom is több mint kilenc órára leállt. A félsziget katonai szempontból fontos és népszerű nyaralóhely az oroszok számára. A BBC jelentése szerint egyes utazóknak már most is gondjaik voltak azzal, hogy elegendő üzemanyagot találjanak a visszaútjukhoz.

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