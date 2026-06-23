HIRDETÉS

Honduras ukrán drónokat vetne be a drogkartellek ellen

Új stratégia

Külföld
  • 2026.06.23. - 21:39
drón drone
Képünk illusztrációNurPhoto via AFP/Pavlo Bahmut
MH
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Honduras drónok vásárlását tervezi Ukrajnától a határvédelem és a kábítószer elleni küzdelem érdekében. Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta nagymértékben támaszkodik a drónokra.

Honduras drónok vásárlását tervezi Ukrajnától a határvédelem és a kábítószer elleni küzdelem érdekében. „Ukrajna technológiája nagyban segíthet nekünk határaink jobb biztosításában és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben” – mondta Naszri Aszfura hondurasi elnök hétfőn az AFP-nek.

Aszfura pénteken Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij katonai technológiát, különösen drónokat ajánlott fel a közép-amerikai országnak. Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta nagymértékben támaszkodik a drónokra.

Hondurast évek óta sújtja a drogkartellek, utcai bandák és korrupt biztonsági erők közötti erőszak. A gyilkossági arány 100 000 lakosra vetítve 24, ami majdnem négyszerese a globális átlagnak.

HIRDETÉS

A rendőrség és a hadsereg biztosítja a tegucigalpai Nemzeti Kongresszus területét. A kábítószerrel kapcsolatos erőszakkal és biztonsági problémákkal szembesülve Honduras egyre inkább az állami ellenőrzésre és az új biztonsági stratégiákra támaszkodik.

Ukrajna, mint a modern dróntechnológia szolgáltatója

Ukrajna kulcsszereplővé vált a pilóta nélküli rendszerek használatában az Oroszország elleni háborúban. A frontvonalakon kisméretű FPV drónokat és úgynevezett kamikaze drónokat használnak. Ezek viszonylag olcsók, rugalmasak, és felderítésre és támadásokra egyaránt alkalmasak.

HIRDETÉS


az AFP-vel

Kapcsolódó cikkek
Hondurasdrogkartelldrónok
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Külföld
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS