Honduras drónok vásárlását tervezi Ukrajnától a határvédelem és a kábítószer elleni küzdelem érdekében. Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta nagymértékben támaszkodik a drónokra.
Honduras drónok vásárlását tervezi Ukrajnától a határvédelem és a kábítószer elleni küzdelem érdekében. „Ukrajna technológiája nagyban segíthet nekünk határaink jobb biztosításában és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben” – mondta Naszri Aszfura hondurasi elnök hétfőn az AFP-nek.
Aszfura pénteken Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij katonai technológiát, különösen drónokat ajánlott fel a közép-amerikai országnak. Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta nagymértékben támaszkodik a drónokra.
Hondurast évek óta sújtja a drogkartellek, utcai bandák és korrupt biztonsági erők közötti erőszak. A gyilkossági arány 100 000 lakosra vetítve 24, ami majdnem négyszerese a globális átlagnak.
A rendőrség és a hadsereg biztosítja a tegucigalpai Nemzeti Kongresszus területét. A kábítószerrel kapcsolatos erőszakkal és biztonsági problémákkal szembesülve Honduras egyre inkább az állami ellenőrzésre és az új biztonsági stratégiákra támaszkodik.
Ukrajna, mint a modern dróntechnológia szolgáltatója
Ukrajna kulcsszereplővé vált a pilóta nélküli rendszerek használatában az Oroszország elleni háborúban. A frontvonalakon kisméretű FPV drónokat és úgynevezett kamikaze drónokat használnak. Ezek viszonylag olcsók, rugalmasak, és felderítésre és támadásokra egyaránt alkalmasak.
az AFP-vel