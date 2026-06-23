Honduras ukrán drónokat vetne be a drogkartellek ellen

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Honduras drónok vásárlását tervezi Ukrajnától a határvédelem és a kábítószer elleni küzdelem érdekében. Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta nagymértékben támaszkodik a drónokra.

Honduras drónok vásárlását tervezi Ukrajnától a határvédelem és a kábítószer elleni küzdelem érdekében. „Ukrajna technológiája nagyban segíthet nekünk határaink jobb biztosításában és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben” – mondta Naszri Aszfura hondurasi elnök hétfőn az AFP-nek.

Aszfura pénteken Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij katonai technológiát, különösen drónokat ajánlott fel a közép-amerikai országnak. Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta nagymértékben támaszkodik a drónokra.

Hondurast évek óta sújtja a drogkartellek, utcai bandák és korrupt biztonsági erők közötti erőszak. A gyilkossági arány 100 000 lakosra vetítve 24, ami majdnem négyszerese a globális átlagnak.