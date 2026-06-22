Új rekord hosszú híd nyílt meg + VIDEÓ

A Danjiang híd még a Burj Khalifa magasságát is meghaladja. A rekordszerkezet kialakítását a naplemente befolyásolta.

A világ leghosszabb aszimmetrikus, egyárbocos hídja a múlt hónapban nyílt meg. A szerkezetet a ZHA építészeti cég tervezte. Charles Walker, a ZHA igazgatója és a projekt vezető építésze a Newsweeknek mesélt a 920 méter hosszú híd hátteréről. A kilátás védelme: Íme, mit vettünk figyelembe a Danjiang hídnál A természetes kilátás védelme kulcsfontosságú szerepet játszott. A jelentés szerint a Danjiang híd a Tamsui folyó torkolatánál található a tajvani fővárosban, Tajpejben – egy népszerű hely a víz feletti naplemente megtekintésére. Walker szerint „sem keretezni, sem bezárni nem akarták a naplementét” – magyarázta Walker a Newsweeknek.

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„Egyetlen pilonnal rendelkező kábelkábeles híd mellett döntöttünk, hogy minimalizáljuk a vizuális és környezeti hatásokat, miközben optimális költséghatékonyságot érünk el.” Walker azt is kijelentette, hogy a vízben lévő pillérek számát minimálisra csökkentették a folyómeder és a torkolat ökoszisztémájának védelme érdekében. A hidat úgy is tervezték, hogy a hajók gond nélkül folytathassák a hajózást a vízi úton. Objektum doboz 920 méter: A híd hosszabb, mint a Burj Khalifa Dubaiban A Danjiang híd hosszabb, mint a Burj Khalifa Dubaiban – jelenleg a világ legmagasabb épülete. 828 méter magas. A hidat a jövő mobilitását is szem előtt tartva tervezték. Kijelölt gyalogos- és kerékpáros utakkal rendelkezik, és a ZHA szerint integrálható a Danhai könnyűvasúti rendszer jövőbeli bővítésébe.

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A Burj Khalifa azonban a jövőben elveszíti ezt a címet, mivel a szaúd-arábiai kikötővárosban, Dzsiddában épülő Dzsidda-torony a tervek szerint több mint 1000 méter magas lesz. Ez a világ leghosszabb hídja 920 méterével a szerkezet meg sem közelíti a világ leghosszabb hídjának címét. A Guinness Rekordok Könyve szerint ez a cím Kínához tartozik.

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