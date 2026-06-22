Új információk érkeztek a hantavírusos hajó utasairól

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Egy utascsoport 42 napos karanténból vonult ki az MV Hondiusról, egy Antarktiszra tartó expedíciós hajóról, amely az év elején három ember halálát okozó hantavírus-járvány központjává vált, áll a cikkben.

Az Egyesült Királyságban a holland MV Hondius hajó 20 utasa kilépett a 42 napos önkéntes karanténjából, ahol hantavírus-járvány történt, jelentette a The Daily Telegraph. Az újság szerint egyikük tesztje sem volt pozitív a betegségre.

Korábban arról számoltak be, hogy az andoki hantavírus rágcsálók körében a csúcs előfordulása nyáron van. Tavasszal a fertőzött állatok aránya eléri a 10-14%-ot, míg nyáron ez a szám 60%-ra is emelkedhet. Ősszel a fertőzött rágcsálók száma 2%-ra csökken.