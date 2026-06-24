HIRDETÉS

Izrael Starlink rendszereket csempészett Iránba?

Az eszközök célja az volt, hogy lehetővé tegyék a tüntetők számára az összehangolt fellépést

Közel-Kelet
  • 2026.06.24. - 05:27
Cikk borítókép
Naftali Bennett volt izraeli miniszterelnökGIL COHEN-MAGEN / AFP / POOL
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Egy volt izraeli miniszterelnök kedden elismerte, hogy Izrael Starlink internet-vevőegységeket csempészett Iránba a kormányellenes tüntetők megsegítésére, bár azt állította, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kormánya nem valósította meg a terveket.

Naftali Bennett, aki 2021 és 2022 között volt miniszterelnök, a jeruzsálemi JNS nemzetközi politikai csúcstalálkozón egy közönség előtt elmondta, hogy elindított egy „több tízezer Starlink receptor beszerzésének és Iránba csempészésének folyamatát, amely lehetővé tenné az internet és a közösségi hálózatok folytonosságát”.

Irán korábban azzal vádolta Izraelt és az Egyesült Államokat, hogy az eszközöket csempészték be az országba, hogy aláássák biztonságát. A Starlinknek nincs működési engedélye Iránban, de Musk korábban azt állította, hogy a szolgáltatás aktív ott.

Bennett azt mondta, hogy az eszközök célja az volt, hogy lehetővé tegyék a tüntetők számára az összehangolt fellépést és végül az iráni kormány megbuktatását.

HIRDETÉS

„Sajnos a jelenlegi alkalmatlan izraeli kormány felhagyott ezzel” – mondta. „És amikor a tüntetés megtörtént, ez az infrastruktúra nem volt meg.”

Netanjahu irodája nem reagált azonnal a Bennett megjegyzéseivel kapcsolatos kérdésekre, a SpaceX pedig az amerikai munkaidőn kívül nem volt elérhető kommentárra.

Az iráni hatóságok a nyugtalanságok időszakaiban, többek között a januári halálos áldozatokat követelő országos tüntetések, valamint az Egyesült Államok és Izrael között február végén kezdődött Iránnal vívott háború során is letiltották a nyilvánosság internet-hozzáférését.

HIRDETÉS

Bennett, egy jobboldali párt vezetője és egyike azon ellenzéki politikusoknak, akik Netanjahu októberi választásokon való leváltásáért küzdenek, azt mondta, hogy Izraelnek és más közel-keleti államoknak „egyesíteniük kell erőiket, hogy visszaverjék és végül megdöntsék” az iráni kormányt - olvasható a Reuters oldalán.

„Ez egy rothadt, régi, összefüggéstelen, alkalmatlan rezsim, és úgy fog összeomlani, ahogy a Szovjetunió összeomlott” – mondta tapsvihar közepette.

Kapcsolódó cikkek
Donald TrumpIránBenjamin NetanjahuIzraelháborúbékeközel-keletUSANaftali BennettStarlink
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Közel-Kelet
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS