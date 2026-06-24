Izrael Starlink rendszereket csempészett Iránba?

Egy volt izraeli miniszterelnök kedden elismerte, hogy Izrael Starlink internet-vevőegységeket csempészett Iránba a kormányellenes tüntetők megsegítésére, bár azt állította, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kormánya nem valósította meg a terveket.
Naftali Bennett, aki 2021 és 2022 között volt miniszterelnök, a jeruzsálemi JNS nemzetközi politikai csúcstalálkozón egy közönség előtt elmondta, hogy elindított egy „több tízezer Starlink receptor beszerzésének és Iránba csempészésének folyamatát, amely lehetővé tenné az internet és a közösségi hálózatok folytonosságát”.
Irán korábban azzal vádolta Izraelt és az Egyesült Államokat, hogy az eszközöket csempészték be az országba, hogy aláássák biztonságát. A Starlinknek nincs működési engedélye Iránban, de Musk korábban azt állította, hogy a szolgáltatás aktív ott.
Bennett azt mondta, hogy az eszközök célja az volt, hogy lehetővé tegyék a tüntetők számára az összehangolt fellépést és végül az iráni kormány megbuktatását.
„Sajnos a jelenlegi alkalmatlan izraeli kormány felhagyott ezzel” – mondta. „És amikor a tüntetés megtörtént, ez az infrastruktúra nem volt meg.”
Netanjahu irodája nem reagált azonnal a Bennett megjegyzéseivel kapcsolatos kérdésekre, a SpaceX pedig az amerikai munkaidőn kívül nem volt elérhető kommentárra.
Az iráni hatóságok a nyugtalanságok időszakaiban, többek között a januári halálos áldozatokat követelő országos tüntetések, valamint az Egyesült Államok és Izrael között február végén kezdődött Iránnal vívott háború során is letiltották a nyilvánosság internet-hozzáférését.
Bennett, egy jobboldali párt vezetője és egyike azon ellenzéki politikusoknak, akik Netanjahu októberi választásokon való leváltásáért küzdenek, azt mondta, hogy Izraelnek és más közel-keleti államoknak „egyesíteniük kell erőiket, hogy visszaverjék és végül megdöntsék” az iráni kormányt - olvasható a Reuters oldalán.
„Ez egy rothadt, régi, összefüggéstelen, alkalmatlan rezsim, és úgy fog összeomlani, ahogy a Szovjetunió összeomlott” – mondta tapsvihar közepette.