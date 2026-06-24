Izrael Starlink rendszereket csempészett Iránba?

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Egy volt izraeli miniszterelnök kedden elismerte, hogy Izrael Starlink internet-vevőegységeket csempészett Iránba a kormányellenes tüntetők megsegítésére, bár azt állította, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kormánya nem valósította meg a terveket.

Naftali Bennett, aki 2021 és 2022 között volt miniszterelnök, a jeruzsálemi JNS nemzetközi politikai csúcstalálkozón egy közönség előtt elmondta, hogy elindított egy „több tízezer Starlink receptor beszerzésének és Iránba csempészésének folyamatát, amely lehetővé tenné az internet és a közösségi hálózatok folytonosságát”.

Irán korábban azzal vádolta Izraelt és az Egyesült Államokat, hogy az eszközöket csempészték be az országba, hogy aláássák biztonságát. A Starlinknek nincs működési engedélye Iránban, de Musk korábban azt állította, hogy a szolgáltatás aktív ott.

Bennett azt mondta, hogy az eszközök célja az volt, hogy lehetővé tegyék a tüntetők számára az összehangolt fellépést és végül az iráni kormány megbuktatását.