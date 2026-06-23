Középpontban Trump iráni politikai baklövései

Az első jelentős közvélemény-kutatás készült, amióta a Trump-kormányzat aláírt egy szándéknyilatkozatot Iránnal, és úgy tűnik, van egy jó hír Trump számára: az amerikaiak túlnyomó többsége egyetért abban, hogy inkább véget kell vetni a háborúnak, nem pedig további engedményeket kiharcolni. Összességében azért a felmérés szerint az amerikaiak úgy gondolják, hogy a háború egy csőd, és csak azt akarják, hogy fejeződjön be.

A CBS News-YouGov új közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy – bármennyire is bizonytalanok – ez egy cseppet sem változtak a háborúról alkotott nézeteik. Az amerikaiak szerint ez rossz üzlet, A közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 78%-a azt mondta, hogy szívesebben fejezné be a háborút most, míg csak 22%-uk akart kitartani – „folytatni… amíg Irán nem ad fel többet”. Trump egyik tanácsadója szerint ez azt mutatja, hogy az amerikaiak Trump és JD Vance alelnök oldalán állnak az Iránnal kötött megállapodásban. A közvélemény-kutatás többi része azonban teljesen egyértelművé teszi, hogy ez nem igaz. Az amerikaiaknak mindössze 22 százaléka mondta azt, hogy az jobb az Egyesült Államoknak, mint Iránnak, míg jóval többen – 37 százalékuk – mondta azt, hogy jobb Iránnak. (A további 41 százalék szerint nagyjából eldöntetlen.) A republikánusok mindössze 39 százaléka mondta azt, hogy ez jobb az Egyesült Államoknak, míg Trump saját pártjának 10-ből mindössze 4 tagja gondolja úgy, hogy kormánya itt nyert.

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Az amerikaiak 45 százaléka–29 százaléka azt is mondta, hogy a háború stratégiai szempontból nem volt sikeres. Elfogadják a stratégiai veszteséget Az amerikaiak többsége stratégiai vereségnek látja ezt. Talán semmi sem erősíti meg ezt jobban, mint a nukleáris kérdésről szóló közvélemény-kutatások – Trump legfontosabb célja.

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Míg Trump többször is kijelentette, hogy célja Irán nukleáris programjának végleges leállítása, a CBS közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak 69 százaléka, sőt a republikánusok 45 százaléka szerint ez a megállapodás, ha véglegesítik a háború lezárását, nem fogja ezt elérni. Ez erősíti a Fox News közvélemény-kutatását, amelyet a keretrendszer tárgyalásainak hétvégéjén végeztek. Ez azt mutatta, hogy a regisztrált szavazók 64 százaléka–35 százaléka azt mondta, hogy valószínűtlen, hogy egy békemegállapodás megakadályozná Iránt a nukleáris fegyverek gyártásában. Figyelemre méltó, hogy a megállapodás számos részletet későbbre hagy, így még mindig rengeteg kérdés van, amit ki kell dolgozni a nukleáris kérdésekben.

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Úgy tűnik, hogy a Trump-adminisztráció visszalép egyes céljaitól, és ezek a megállapítások jól mutatják az amerikai közvéleményben uralkodó pesszimizmust. Irán más országokat fenyegethet Az új CBS-felmérés azt is mutatja: 68 százaléka szerint a megállapodás, ha véglegesítik, nem fogja megakadályozni Iránt abban, hogy más országokat fenyegetsen. A megkérdezett republikánusok közel fele (48 százalék) egyetértett ezzel az állítással. 79 százaléka szerint a megállapodás nem tette Irán vezetőit Amerika-pártibbá. 74 százalék szerint nem tette Iránt biztonságosabbá és szabadabbá, ami Trump szerint az egyik célja volt az év elején.

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Úgy vélik, hogy a háború kontraproduktív volt Az iráni háborúval kapcsolatos közvélemény-kutatások szembetűnő és következetes részlete, hogy a háborút nemcsak kudarcnak, hanem kontraproduktívnak tekintik. Trump azt állítja, hogy a háború katonailag megsemmisítette Iránt, és porrá zúzta nukleáris programját. Az amerikaiak mindössze 37 százaléka gondolja úgy, hogy Irán ma gyengébb, mint a háború kezdete előtt.

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Tízből több mint 60 ember szerint Irán ugyanolyan erős, mint korábban volt (38 százalék), vagy erősebb (25 százalék). Bár Irán kétségtelenül jelentős katonai veszteségeket szenvedett el, jelentős befolyást is mutatott a Hormuzi-szoros lezárására és a világgazdaság veszélyeztetése révén. Ehhez kapcsolódva, az amerikaiak úgy vélik, hogy a háború valószínűleg továbbra is áldozatokat fog követelni az elkövetkező hónapokban és években.

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A válaszadók egyértelmű, 57 százalékos többsége azt mondta, hogy a háború valójában „több problémát teremtett, mint amennyit megoldott”. Ez majdnem háromszorosa annak a 21 százaléknak, akik azt mondták, hogy több problémát oldott meg, mint amennyit teremtett. Az amerikaiaknak úgy tűnik, hogy Trump egyszerűen nem értette, mibe keveredik. A közvélemény-kutatás azt kérdezte, hogy az emberek szerint a Trump-adminisztráció megértette-e a háború világgazdaságra gyakorolt ​​hatását.