Érdekes nyilatkozatok láttak napvilágot

Egy amerikai vadászgép pilótája, akit a különleges erők mentettek ki, miután áprilisban lelőtték Irán felett, sokkoló látványról számolt be, mielőtt katapultálta magát a repülőgépéből: több iráni drón lebegett a levegőben, egyként mozogva, egy medúzára emlékeztető formációban – közölték négy, az ügyhöz közel álló forrás.

A korábban nem ismertetett beszámolót az F-15 pilótája osztotta meg a hírszerző tisztviselőkkel az incidens utáni eligazításon. Az eset azonnal heves vitát váltott ki az amerikai hírszerző közösségen belül, amely a mai napig nem zárult le. Ha a pilóta valóban látta volna, amit leírt – egy összehangoltan mozgó alakzatot –, az riasztó előrelépést jelentene az iráni drónok képességeiben. „Több drón összekapcsolódott és egyként mozgott, a kisebb drónok a nagyobb drónok alatt helyezkedtek el, mintha lábak lennének” – mondta a pilóta tanúvallomását ismerő egyik forrás. „Igazi földönkívüli szarság.”

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Míg az F-15-ös lelövésének pontos okát még vizsgálják, a kezdeti jelentések két forrás szerint arra utaltak, hogy lehetséges, hogy a drónkötelék valamilyen módon lehetővé tette Irán számára az amerikai vadászgép lelövését. Az F-15-ös vadászgép lelövése volt az első alkalom, hogy amerikai repülőgépet lőttek le Irán felett a konfliktus alatt. A pilótát órákkal a katapultálás után mentették ki, míg a fegyverrendszereket kezelő tiszt több mint egy napig menekült az iráni fogságból a hegyekben, mielőtt szintén kimentették. Nem világos, hogy a fegyverrendszereket kezelő tiszt is látta-e a drónalakulatot.

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A mentési akció során egy második repülőgép, egy A-10-es is lezuhant, de a pilótának sikerült biztonságosan katapultálnia magát az iráni légtéren kívül. Az amerikai hírszerző tisztviselők nem értettek egyet abban, hogyan kell értelmezni az F-15-ös pilóta által leírtakat, és hogy a pilóta világosan tudta-e elmesélni az esetet. Egyrészt agyrázkódást szenvedett a balesetben. Ez volt a második alkalom, hogy az iráni háború alatt lelőtték az égből: két forrás szerint ő is azon pilóták között volt, akiket a konfliktus elején a kuvaiti erők egy baráti tűzben lelőttek.

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Vajon tanúja volt egy olyan kiforrott képességnek, amiről az amerikai hírszerzés nem tudott? Egy béta tesztnek? Egy délibábnak a sivatagban? A kihallgatást vezető hírszerző tisztviselők valami ilyesmit mondtak: „Biztos benne, hogy látta, amit mond?” – mondta egy másik forrás. Az amerikai légierő az Egyesült Államok Központi Parancsnokságához intézett megkereséseket, amelyek nem válaszoltak közvetlenül a CNN kérdéseire. A Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatala nem válaszolt a megkeresésre.

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Az iráni drónprogramgal kapcsolatos kérdések akkor merültek fel, amikor az Egyesült Államok és Teherán egy olyan megállapodásról tárgyal, amely véget vetne az iráni háborúnak, miután a múlt héten egy 60 napos tárgyalási időszakot indítottak a tűzszünet részeként. A tárgyalások várhatóan Irán nukleáris programjára fognak összpontosítani, bár mindkét fél számos kérdést felvetett. Bár a pilóta által leírt konkrét drónképesség nem volt olyan, aminek az amerikai hírszerző ügynökségek korábban Irán birtokában lévőnek ítélték volna, számos jelentés utal arra, hogy Irán Kínától és Oroszországtól kapott segítséget dróntechnológiájának fejlesztéséhez, két, az ügyhöz közel álló forrás szerint. A források szerint a pilot által leírt képesség technikai megnevezése „egy-többhöz hálózott hálózat”.

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Általánosságban elmondható, hogy a hálózott hálózat lehetővé teszi az operátor számára, hogy egyszerre több drónt irányítson. Úgy vélik, hogy más országok – Oroszország és Kína – is rendelkeznek a képességgel. Irán már amúgy is kifinomult drónhadviselés programjának bármilyen fejleménye aggodalomra adna okot az amerikai erők és a régióban lévő szövetségesei számára. Egy amerikai tisztviselő megjegyezte, hogy a hálózott hálózatok elméletileg felhasználhatók lennének internetkapcsolat biztosítására távoli területeken is, ahol nincs meglévő infrastruktúra – elméletileg ez egy ártalmatlan funkció.

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