Izraeli miniszterelnök: önállóbbá kell tenni az ország fegyvergyártását

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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette kedden, hogy Izraelnek csökkentenie kell függőségét az Egyesült Államoktól, és önállóbbá kell tennie fegyvergyártását.

A kormányfő a Gus Etzionban rendezett, tartalékos katonák számára szervezett tiszti tanfolyamon beszélt az izraeli fegyveripar önállósításának szükségességéről.

„Nagyra értékelem a támogatást, amelyet Izrael amerikai barátaitól kapott, de meg kell szabadulnunk a függőségtől, és ki kell építenünk saját, független fegyverkezésünket” – mondta Netanjahu.

„Meg kell szabadulnunk a függőségtől, tovább kell növelnünk erőnket, egyre több új technológiát kell bevezetnünk, és egyre több olyan parancsnoknemzedéket kell kiképeznünk, mint amilyenek az önöké is, mert végső soron ez határozza meg, hol tart majd az ország” – tette hozzá.