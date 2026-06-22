Vance: Irán engedélyezni fogja a NAÜ ellenőreinek tevékenységét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreinek tevékenységét - közölte hétfőn JD Vance amerikai alelnök az előző nap a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése céljából tartott amerikai-iráni tárgyalások nyomán.

Az amerikai alelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem készült el az erre vonatkozó ütemterv.

Tavaly ősszel a NAÜ szakemberei Iránban látogatást tehettek néhány olyan nukleáris létesítményben, amelyek károkat szenvedtek az amerikai-izraeli csapásokban még a 2025 júniusában vívott 12 napos háborúban. Azóta az ellenőröknek nem volt hozzáférésük az iráni urándúsítási programhoz tartozó létesítményekhez. 2026 február végén az Egyesült Államok és Izrael újabb háborút indított Irán ellen, amelyet a felek most kívánnak tárgyalásos úton rendezni egy múlt héten elfogadott keretegyezmény alapján.

Vance közölte, hogy még hétfőn visszatér az Egyesült Államokba, a tárgyalások pedig szakmai csoportokban folynak tovább. Mint mondta, sikerült megállapodni egy olyan eljárásrendben, amely biztosítja azt, hogy a globális olajkereskedelem szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró Hormuzi-szorost nyitva tartsák.