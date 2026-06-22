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Azzal vádolják Netanjahut, hogy eszkalációra törekszik

Al-Shani: Netanjahu eszkalációt provokál a Közel-Keleten

Közel-Kelet
  • 2026.06.22. - 18:43
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Benjamin Netanjahu, izraeli miniszterelnökAFP/Pool/Ilia Yefimovich
MH
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Nem ez az első alkalom, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök feszültségek eszkalációját provokálta a Közel-Keleten – mondta Mohammed bin Abdulrahman Al-Shani katari miniszterelnök és külügyminiszter az Al Jazeerának adott interjújában. 

Mohammed bin Abdulrahman Al-Shani katari miniszterelnök és külügyminiszter elítélte az izraeli katonai akciókat Libanonban is.

„Sajnos nem ez az első alkalom, hogy Netanjahu eszkalációt provokált a régióban” – mondta Al-Shani.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy „Izrael közel 100 libanonit ölt meg mindössze néhány nap alatt, a tűzszünet idején”. A miniszterelnök hangsúlyozta a szomszédos ország területi integritásának tiszteletben tartásának szükségességét, kijelentve, hogy „a libanoni területek folyamatos megszállásának véget kell vetni, és Libanon szuverenitását tiszteletben kell tartani”. A katari vezető ugyanakkor méltatta az Egyesült Államok álláspontját, megjegyezve, hogy Washington „helyes szerepet játszik Izrael libanoni fellépéseivel kapcsolatban”. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon befolyást a felekre a konfliktus deeszkalációja és a humanitárius normák betartása érdekében.

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Korábban a média arról számolt be, hogy Izrael fontolgatja csapatkivonásának szimbolikus bejelentését Dél-Libanonból. Az ötletet Bejrút és Tel-Aviv között Washingtonban tervezett háromnapos tárgyalások előtt vitatták meg. Újságírók szerint az akció a csapatok részleges kivonását jelentené kis területekről, az úgynevezett sárga vonalról – írja a news.ru.

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