Azzal vádolják Netanjahut, hogy eszkalációra törekszik

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Nem ez az első alkalom, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök feszültségek eszkalációját provokálta a Közel-Keleten – mondta Mohammed bin Abdulrahman Al-Shani katari miniszterelnök és külügyminiszter az Al Jazeerának adott interjújában.

Mohammed bin Abdulrahman Al-Shani katari miniszterelnök és külügyminiszter elítélte az izraeli katonai akciókat Libanonban is.

„Sajnos nem ez az első alkalom, hogy Netanjahu eszkalációt provokált a régióban” – mondta Al-Shani.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy „Izrael közel 100 libanonit ölt meg mindössze néhány nap alatt, a tűzszünet idején”. A miniszterelnök hangsúlyozta a szomszédos ország területi integritásának tiszteletben tartásának szükségességét, kijelentve, hogy „a libanoni területek folyamatos megszállásának véget kell vetni, és Libanon szuverenitását tiszteletben kell tartani”. A katari vezető ugyanakkor méltatta az Egyesült Államok álláspontját, megjegyezve, hogy Washington „helyes szerepet játszik Izrael libanoni fellépéseivel kapcsolatban”. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon befolyást a felekre a konfliktus deeszkalációja és a humanitárius normák betartása érdekében.