Zelenszkij: Ukrajna eldönti, ki képviseli Európát az oroszországi tárgyalásokon

Ukrajna eldönti, ki képviseli Európát az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon – mondta Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap késő este az ukrán médiának adott interjújában.
Ukrajna megpróbálja újraéleszteni a diplomáciai erőfeszítéseket Oroszország több mint négy éve tartó háborújának lezárása érdekében, európaiak bevonásával, mivel az Egyesült Államok által támogatott tárgyalások elakadtak az iráni háború közepette, és Ukrajna elutasította az orosz követeléseket, hogy átengedje területét - írja a Reuters.
Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajnáról „hosszabban tárgyaltak, mint valaha” az Európai Tanács múlt heti ülésén.
„Megbeszéltük Európa szerepét az oroszokkal folytatott párbeszédben, és azt, hogy mi legyen ez a szerep” – mondta, miközben az X közösségi média platformon továbbította megjegyzéseit az ukrán médiának.
„Európa megvizsgálja a formátumot, és több lehetőséget is javasol, de Ukrajna dönti el, hogy ki képviseli Európát a tárgyalásokon. Ez igazságos.” Az európai vezetők a közelmúltban elkezdték megvitatni a közvetlen tárgyalások lehetőségét Moszkvával, de megosztottak abban, hogyan kezeljék az Oroszországgal való kapcsolataikat.
Rakétavédelmi gyártási engedélyek
Zelenszkij a franciaországi Evian-les-Bains-ben tartott G7-csúcstalálkozón, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozott, arra sürgette szövetségeseit, hogy fokozzák a nyomást Oroszországra a háború befejezése érdekében.
Zelenszkij megismételte kérését az amerikai vezetőhöz, hogy hagyja jóvá Ukrajna engedélyeit az amerikai tervezésű Patriot elfogó rakétarendszerek helybeni gyártására. Az iráni háború rávilágított az ilyen fegyverek globális hiányára, miközben Oroszország növeli ballisztikus rakétagyártását. „Ezúttal teljesen nyilvánossá vált, hogy az amerikai csapat először reagált pozitívan az engedélyek kérdésére” – mondta Zelenszkij.
Az amerikai elfogók az egyetlen hatékony fegyver Ukrajna arzenáljában az orosz ballisztikus rakéták lelövésére.
Az ukrán vezető elmondta, hogy Trump azt tervezi, hogy felkéri az amerikai védelmi vállalatokat, hogy indítsanak engedélyezett légvédelmi rakétagyártást Európában és Ukrajnában.