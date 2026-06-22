Zelenszkij: Ukrajna eldönti, ki képviseli Európát az oroszországi tárgyalásokon

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Ukrajna eldönti, ki képviseli Európát az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon – mondta Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap késő este az ukrán médiának adott interjújában.

Ukrajna megpróbálja újraéleszteni a diplomáciai erőfeszítéseket Oroszország több mint négy éve tartó háborújának lezárása érdekében, európaiak bevonásával, mivel az Egyesült Államok által támogatott tárgyalások elakadtak az iráni háború közepette, és Ukrajna elutasította az orosz követeléseket, hogy átengedje területét - írja a Reuters.

Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajnáról „hosszabban tárgyaltak, mint valaha” az Európai Tanács múlt heti ülésén.

„Megbeszéltük Európa szerepét az oroszokkal folytatott párbeszédben, és azt, hogy mi legyen ez a szerep” – mondta, miközben az X közösségi média platformon továbbította megjegyzéseit az ukrán médiának.