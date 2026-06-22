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Spanyolország volt közlekedési miniszterét börtönbüntetésre ítélték korrupció miatt

24 évet kapott

Külföld
  • 2026.06.22. - 23:38
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José Luis Abalos (2. j), Spanyolország volt közlekedési minisztere belátható időn belül megkezdi 24 éves börtönbüntetését korrupció miattAFP/Javier Soriano
MH
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A spanyol Legfelsőbb Bíróság hétfőn 24 év börtönbüntetésre ítélte José Luis Abalos volt közlekedési minisztert korrupcióért, ami az első ítélet a kormányzó Szocialista Pártot érintő botránysorozatban.

Abalost többek között bűnszervezetben való részvétel, vesztegetés, sikkasztás és befolyással való üzérkedés miatt ítélték el, amelyek összefüggésben állnak az orvosi eszközök, például arcmaszkok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési szerződések manipulálásával a COVID-19 világjárvány idején, hivatali ideje alatt.

Segítségét, Koldo Garciát 19 év börtönbüntetésre ítélték.

Victor de Aldama üzletember négy és fél év börtönbüntetést kapott, de a bíróság felfüggesztette a börtönbüntetést a rendszer leleplezésében való együttműködése elismeréseként, azzal a feltétellel, hogy nem követ el újbóli bűncselekményt, félévente tevékenységi jelentést nyújt be, és egy év közmunkát teljesít. A per egyike azon korrupciós ügyeknek, amelyek Pedro Sanchez miniszterelnök, Európa egyik kevés megmaradt baloldali vezetőjének környezetét érintik, aki nyolc évvel ezelőtt került hatalomra egy korrupcióval sújtott jobbközép kormány megbuktatásával, azzal az ígérettel, hogy megtisztítja a politikát.

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Bár még szövetségesei is támadják, magát Sanchezt egyik ügyben sem nevezték meg, és azt mondta, hogy az ügyek egy megbuktatására irányuló kampány részét képezik - írja a Reuters.

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