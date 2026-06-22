A Hormuzi-szoros közlekedésének fenntartása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyaláson

A Hormuzi-szoros közlekedését érintő, egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben - közölték az egyeztetésekben részt vevő amerikai diplomaták vasárnap.
Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé internetes közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben a amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást.
Előzőleg Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak arról számolt be, hogy a Hormuzi-szoroson szombaton több mint 65 hajó haladt keresztül, ami megegyezik a konfliktus előtti forgalommal.
Egy tengerhajózással foglalkozó biztonsági vállalat ugyanakkor vasárnap azt közölte, hogy adatai szerint nagy mértékben visszaesett a kritikus vízi útvonalon közlekedő hajók száma.
Korábban már megírtuk, hogy J. D. Vance amerikai alelnök előzetesen arról beszélt, az Egyesült Államok előrelépést remél a „nukleáris kérdésben” és Libanonban, míg Teherán „követelni fogja a másik féltől, hogy teljesítse kötelezettségeit”.
Vance-hez a Bürgenstock hegytetőn található üdülőhelyen csatlakozott Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner és Steve Witkoff különmegbízott. Az irániak részéről Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök és Abbas Araghchi külügyminiszter szombat késő este érkezett Svájcba. A delegációkhoz csatlakozott Sebáz Sarif pakisztáni miniszterelnök és Aszim Munir tábornagy, az ország fegyveres erőinek vezetője.