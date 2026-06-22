A Hormuzi-szoros közlekedésének fenntartása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyaláson

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A Hormuzi-szoros közlekedését érintő, egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben - közölték az egyeztetésekben részt vevő amerikai diplomaták vasárnap.

Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé internetes közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben a amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást.

Előzőleg Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak arról számolt be, hogy a Hormuzi-szoroson szombaton több mint 65 hajó haladt keresztül, ami megegyezik a konfliktus előtti forgalommal.