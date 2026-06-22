Rövid időre megszakadtak az amerikai-iráni tárgyalások

Megkezdődtek vasárnap az amerikai-iráni tárgyalások a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése céljából - jelentette be a felek között közvetítő Katar külügyminisztériuma. Madzsid al-Anszári katari külügyi szóvivő szerint a felek létrehoztak szakmai munkacsoportokat annak érdekében, hogy megtárgyalják a Teherán és Washington közötti végleges békemegállapodás feltételeit, amelyet a tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül kell megkötni.

Hozzátette, hogy külön csoportokat állítottak fel az Irán és az Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat végrehajtásának felügyeletére, valamint "a végleges megállapodás megkötése felé tett lépések nyomon követésére". A Reuters hírügynökség jelentése szerint az iráni küldöttséget Mohammad Baker Kalibaf főtárgyaló, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter vezeti. Az amerikai delegáció élén JD Vance alelnök, valamint Steve Witkoff éa Jared Kushner különmegbízottak állnak. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése. A Svájcban folyó tárgyalásokon a pakisztáni és katari közvetítők delegációi is részt vesznek. Vance a tárgyalásokat megnyitó beszédében "történelmi jelentőségű találkozóról" beszélt, és felszólított mindenkit arra, hogy "nyisson új fejezetet" a Közel-Keleten.

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"Az utóbbi órákban sikerült nagy lépéseket tenni" - mondta Vance. "Olyan közös jövő áll előttünk, amelyben mindenki együttműködhet a béke és a jólét elősegítése érdekében" - tette hozzá. Katar úgy fogalmazott: azt reméli a találkozótól, hogy "átfogó és tartós megállapodáshoz vezet a keretegyezmény minden pontjában".

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A vasárnapi tárgyalások sajtójelentések szerint rövid időre megszakadtak, miután az iráni delegáció tiltakozott Donald Trump amerikai elnök fenyegető nyilatkozatai miatt. Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán egyebek között azt írta, hogy Iránnak haladéktalanul meg kell fékeznie "a jól fizetett" libanoni Hezbollah síita milícia "bajkeverését". "Ha nem teszik ezt, ismét kemény csapást mérünk Iránra, úgy mint múlt héten, csak még keményebben" - hangoztatta Trump. Az amerikai elnök a svájci amerikai-iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában pedig a többi között úgy fogalmazott: "ha lezárjátok (a Hormuzi-szorost), akkor nem lesz országotok", majd egy trágár kifejezéssel nyomatékosította, hogy ha Irán nem tesz eleget a követelésének, akkor az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz. A Tasznim iráni hírügynökség és az angolnyelvű Press TV televízió tudósítása szerint az iráni delegáció vizsgálja, hogy milyen megfelelő választ adjon a nyilatkozatokra. Kalibaf ugyanakkor az X-en közölte, hogy "nem fordítanak figyelmet az amerikai fenyegetésekre". "Jól tennék, ha óvatosabbak lennének a kijelentéseikkel" - írta. Az Iszlám Köztársaság fegyveres erői "készen állnak arra, hogy más módon reagáljanak erre". A főtárgyaló figyelmeztetett: "Bármit is mondjanak – mi vagyunk azok, akik cselekednek".

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Maszúd Pezeskján iráni elnök a nap folyamán jelezte, hogy Irán írásban garantálhatná azt, hogy nem kíván atomfegyvert fejleszteni. "Ha szükségesnek ígérkezik, írásba is foglalhatjuk, hogy nem áll szándékunkban atombombát építeni" - idézet az iráni elnököt az IRIB hírügynökség. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Libanoni források szerint szombaton legkevesebb 35, pénteken pedig 83 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban, míg az izraeli hadsereg közlése szerint a Hezbollah több mint ötven lövedéket lőtt ki izraeli hadállásokra. Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő az IRIB állami hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a tárgyalásokat nem tervezik egy napnál hosszabbra. Mint mondta, a tárgyalások bilaterális találkozókkal indulnak az iráni képviselők és a pakisztáni, valamint a katari közvetítők között, majd a délutáni órákban egyeztetnek az amerikai küldöttséggel.

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