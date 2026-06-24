A rendelkezésre álló adatok szerint mintegy 1500 tartalékos katona érkezett jutalékos konstrukcióban a Magyar Honvédséghez, ez csaknem 700 millió forint közpénz elköltését jelentette. A haderő nem piramisjáték - írta kedd esti Facebook-bejegyzésében a honvédelmi miniszter.
Felidézte, hogy az előző honvédelmi vezetés egyik "nagy ötlete" az volt, hogy jelentős összegeket fizettek azoknak, akik új tartalékos katonákat hoztak a rendszerbe. Egy-egy sikeres ajánlás után akár félmillió forintos nagyságrendű jutalom is járt. Az ilyen ajánlói rendszereket leginkább biztosítási ügynökhálózatoknál, értékesítő cégeknél vagy különböző hálózatépítő vállalkozásoknál alkalmazzák, ahol a cél az új ügyfelek vagy új belépők számának növelése. Ott természetes, hogy jutalék jár egy sikeres ajánlásért. "De a Magyar Honvédség nem biztosítótársaság. Nem telekommunikációs cég. És nem hálózatépítő vállalkozás. A haderő nem piramisjáték" - fogalmazott a miniszter.
Hozzátette: muszáj volt a próbaidő letelte után is meghatározott ideig állományban maradni, hogy az ajánlónak ne kelljen visszafizetnie a már kifizetett jutalmat. Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez jelentette a valódi problémát, ugyanis "a haderőben nemcsak a létszám számít, hanem a minőség is".
Amikor a rendszer pénzügyi ösztönzőkkel arra épül, hogy minél több embert hozzanak be, könnyen háttérbe szorulhat az a kérdés, hogy az adott jelentkező valóban alkalmas-e a katonai szolgálatra és valóban saját elhatározásából, elkötelezetten kíván-e csatlakozni a Magyar Honvédséghez - írta a tárcavezető.
Rámutatott arra: nagy különbség van aközött, hogy valaki azért jelentkezik katonának, mert hisz a szolgálatban vagy azért kerül be a rendszerbe, mert valakinek félmillió forint múlik azon, hogy még egy embert "hozzon".
A haderőnek nem "bárkire", hanem olyan emberekre van szüksége, akik önként, meggyőződésből, a haza szolgálatának szándékával csatlakoznak - rögzítette.
A miniszter szerint joggal merül fel a kérdés: valóban ez volt a legjobb módja a magyar emberek pénzének felhasználására? Úgy vélte, ennek a csaknem 700 millió forintnak sokkal jobb helye lett volna: a katonák élet- és munkakörülményeinek javításában, laktanyák felújításában, modern kiképzési eszközök beszerzésében, felszerelések fejlesztésében vagy a katonacsaládokat támogató programokban.
"Mi másban hiszünk. Nem a jutalék hozza a katonát a honvédséghez, hanem a hivatás becsülete, a szolgálat értelme és a katonai közösség ereje. legjobb toborzó nem a félmilliós jutalom. A legjobb toborzó az elégedett katona" - írta a honvédelmi miniszter, hozzátéve: az a katona, aki büszkén viseli az egyenruhát, megbecsülve érzi magát, fejlődési lehetőséget lát maga előtt, és saját tapasztalata alapján ajánlja a szolgálatot másoknak.
"Mert erős haderőt nem jutalékokból, hanem elkötelezett, felkészült és motivált emberekből lehet építeni" - olvasható a bejegyzésben.