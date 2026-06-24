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A rendelkezésre álló adatok szerint mintegy 1500 tartalékos katona érkezett jutalékos konstrukcióban a Magyar Honvédséghez, ez csaknem 700 millió forint közpénz elköltését jelentette. A haderő nem piramisjáték - írta kedd esti Facebook-bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

Felidézte, hogy az előző honvédelmi vezetés egyik "nagy ötlete" az volt, hogy jelentős összegeket fizettek azoknak, akik új tartalékos katonákat hoztak a rendszerbe. Egy-egy sikeres ajánlás után akár félmillió forintos nagyságrendű jutalom is járt. Az ilyen ajánlói rendszereket leginkább biztosítási ügynökhálózatoknál, értékesítő cégeknél vagy különböző hálózatépítő vállalkozásoknál alkalmazzák, ahol a cél az új ügyfelek vagy új belépők számának növelése. Ott természetes, hogy jutalék jár egy sikeres ajánlásért. "De a Magyar Honvédség nem biztosítótársaság. Nem telekommunikációs cég. És nem hálózatépítő vállalkozás. A haderő nem piramisjáték" - fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: muszáj volt a próbaidő letelte után is meghatározott ideig állományban maradni, hogy az ajánlónak ne kelljen visszafizetnie a már kifizetett jutalmat. Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez jelentette a valódi problémát, ugyanis "a haderőben nemcsak a létszám számít, hanem a minőség is".

Amikor a rendszer pénzügyi ösztönzőkkel arra épül, hogy minél több embert hozzanak be, könnyen háttérbe szorulhat az a kérdés, hogy az adott jelentkező valóban alkalmas-e a katonai szolgálatra és valóban saját elhatározásából, elkötelezetten kíván-e csatlakozni a Magyar Honvédséghez - írta a tárcavezető.