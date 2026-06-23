Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya nyílt levélben szólította fel a magyar nagytőke jobboldali képviselőit

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Vegyenek részt a jobboldali média finanszírozásában, hiszen több szerkesztőség működése is veszélybe került.

Úgy véljük, nemcsak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett.

Mint írják, az elmúlt napokban a polgári, jobboldali médiában tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba.

A nemzeti tőkések a magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén hatalmas vagyonokra tettek szert. Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartaniuk a hátukat a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is.

Ezért úgy véljük, most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését.

Arra kérjük hát a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá egy minőségi jobboldali médiaportfólió finanszírozásához! Továbbá elvárjuk, hogy a média világában most állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget!” – a poszt mindkét politikus Facebook-oldalán olvasható.