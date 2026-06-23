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Reagált Sulyok Tamás hivatala

Korábban a miniszterelnök bejelentette: kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését

Belföld
  • 2026.06.23. - 09:43
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Sulyok Tamás Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre és az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra hívja összeFacebook/ Dr. Sulyok Tamás
MH
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A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján ismertette az alaptörvénymódosítás tartalmát, majd jelezte, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene.

A köztársasági elnök hivatala a Népszava megkeresésére reagált: 

„A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal ismételten felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől” 

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