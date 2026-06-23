Reagált Sulyok Tamás hivatala

A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján ismertette az alaptörvénymódosítás tartalmát, majd jelezte, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene.
A köztársasági elnök hivatala a Népszava megkeresésére reagált:
„A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal ismételten felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől”