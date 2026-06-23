Reagált Sulyok Tamás hivatala

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A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján ismertette az alaptörvénymódosítás tartalmát, majd jelezte, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene.