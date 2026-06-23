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Országgyűlés: A védett üzemanyagár kivezetéséről dönthet a parlament

Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd határozathozatalok következnek

Belföld
  • 2026.06.23. - 08:08
Parlament Országgyűlés
Az Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 15-énMH/Radics Lajos
MH/MTI
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A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról dönthet az Országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján. A képviselők szavaznak az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról és a közmédiát átalakító előterjesztésről is.

A parlament dönt az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A képviselők szavaznak az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról.

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Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosításról.

Az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.

Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését.

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Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-jén lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők.

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