Országgyűlés: A védett üzemanyagár kivezetéséről dönthet a parlament

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A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról dönthet az Országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján. A képviselők szavaznak az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról és a közmédiát átalakító előterjesztésről is.

A képviselők szavaznak az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról.

A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

A parlament dönt az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosításról.

Az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.

Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését.