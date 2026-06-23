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A Ferencváros a legjobb európai férfi vízilabdacsapat

A zöld-fehérek vezetik az európai szövetség (LEN) rangsorát

Sport
  • 2026.06.23. - 08:58
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Az FTC-Telekom Waterpolo csapata március 4-én csap össze az olasz Pro ReccóvalFacebook/FTC Vízilabda
MH
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A LEN beszámolója szerint a második helyre a Barceloneta lépett fel, amely a sérült Vigvári Vince nélkül, Burián Gergellyel nyerte meg június 13-án Máltán a Bajnokok Ligáját.

A spanyolok a BL elődöntőjében ötméteresekkel éppen a zöld-fehéreket győzték le, akik ezt megelőzően egymást követő két idényben hódították el a legrangosabb európai kupát. A fináléban Burián három góllal, közte a győztes találattal vette ki a részét a sikeréből.

A LEN-rangsorban a harmadik a 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes olasz Pro Recco, amely a döntőben a Barcelonetával szemben maradt alul.

A tizenötös listára éppen felfért még egy magyar csapat, a VasasPlaket.

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