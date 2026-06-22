Oroszország új sugárhajtású drónjai védelmi problémát jelentenek Ukrajnának

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Oroszország új sugárhajtású drónjai nyomást gyakorolnak az ukrán légvédelemre. Egy frontvonalbeli parancsnok elmagyarázza, hogy a sebesség, az időjárás és a korlátozott akkumulátor-üzemidő miért nehezíti meg különösen a védelmet.

Az ukrán légvédelem egyre nagyobb problémával néz szembe az új orosz támadó drónokkal. Egy elfogó drónegység parancsnoka a Militarnyi ukrán hírportálnak elmondta, hogy a gyorsabb sugárhajtású drónokat jelenleg nem lehet megbízhatóan ellensúlyozni minden területen.

A jelentés szerint a sikeres lelövések gyakran csak akkor történnek meg, ha a tapasztalat, a szakértelem és a kedvező körülmények egybeesnek. Segít, ha az orosz drónok bizonyos pillanatokban, például manőverek során lelassulnak. Az ilyen helyzetek azonban nem jellemzőek.

A sugárhajtású drónok sebessége

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A jelentés szerint a fő probléma a sebesség. Az új orosz Geran sorozatú modellek több mint 300 kilométer/órás sebességgel repülnek. Egy elfogó repülőgépnek jelentősen gyorsabbnak kell lennie ahhoz, hogy megbízhatóan elfogjon egy célpontot. Ez gyakran hiányzik.

Ha egy ellenséges drón 300 km/h sebességgel repül, az ukrán elfogó pedig csak 310 km/h-val, a célpontot több száz kilométeren keresztül sem érhetik el. Ez tovább bonyolítja a hatékony műveleteket. A sebességelőny ekkor gyakorlatilag nem elegendő.

A Shahed drónokat továbbra is nehéz elfogni

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A Militarnyi újság szerint még a lassabb, propelleres Shahed drónok sem könnyű célpontok. Források szerint jellemzően 200-250 kilométer/órás sebességgel repülnek. Már a kisebb pozicionálási hibák is akkumulátorlemerüléshez vezethetnek, vagy egy közelebbi egység lőheti le először a célpontot.

A parancsnok hangsúlyozza: „A Shahedeket nem lehet egyszerűen lelőni. Ez sok munka nagyszámú ember számára.” Az időjárás is szerepet játszik. Esőben, ködben vagy sűrű felhőtakaróban a drónok eltűnnek a felhőkben.

Oroszország több sugárhajtású drónt vet be

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Az orosz oldalon zajló fejlemények tovább súlyosbítják a helyzetet. Ahogy arról a „Védelmi Blog” szakportál beszámolt, Oroszország körülbelül 1400 Geran-3, Geran-4 és Geran-5 típusú sugárhajtású drónt vetett be 2026 januárja és június közepe között. Egész 2025-ben ez a szám mindössze 180 volt.

A jelentés szerint az ukrán főparancsnok azt is kijelentette, hogy Oroszország akár 50 százalékra is növelni kívánja az ilyen sugárhajtású drónok arányát a támadásaiban. Ukrajna a „Militarnyij” szerint már dolgozik új elfogó rendszereken. Ez is kiemeli, hogy milyen gyorsan változnak a légvédelemmel szemben támasztott követelmények.