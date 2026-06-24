Tajvan szerint rövidülhet a kínai támadások figyelmeztetési ideje

Tajvan hadseregének tesztelnie kell, hogy képes-e azonnal reagálni egy kitörő háborúra, mivel a kínai támadások figyelmeztetési ideje egyre rövidül – mondta Wellington Koo védelmi miniszter szerdán.

Tajvan ötnapos „azonnali harckészültségi” gyakorlatot tart ezen a héten. Hadserege elkezdte a gyakorlatok egy részét egy olyan forgatókönyvre alapozni, amelyben Kína hirtelen a sziget körüli rendszeres gyakorlatok egyikét tényleges támadássá alakítja. Kína a demokratikusan kormányzott Tajvant saját területének tekinti, és hadserege szinte naponta végez műveleteket a sziget körül. Kína legújabb repülőgép-hordozója kedden áthaladt a Tajvani-szoroson. A gyakorlatok nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyors reagálás képességére és a harckészségbe való gyors átállásra – mondta Koo az újságíróknak a parlamentben.

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„Célja, hogy felgyorsítsuk azt a sebességet, amely véleményünk szerint szükséges a békeidőből háborús állapotba való áttéréshez” – mondta. „Más szóval, tekintettel az ellenség jelenlegi fenyegetettségére, és mivel úgy véljük, hogy a figyelmeztetési idő rövidül, ellenőriznünk kell, hogy azonnal tudunk-e reagálni.” Tajvan rendszeres katonai gyakorlatokat tart, többek között a hónap elején, amikor az Ukrajna által széles körben használt új, amerikai gyártmányú HIMARS rakétarendszerét a Tajvani-szorosba lőtte .

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Szerdán később Pekingben nyilatkozva Zhang Han, a kínai tajvani ügyekkel foglalkozó hivatal szóvivője azt mondta, hogy a gyakorlatok a kormányzó Demokratikus Progresszív Párt (DPP) „rosszindulatú szándékát mutatják, hogy erőszakkal érjék el a függetlenséget”. „A hatalmas néphadsereggel szemben a DPP hatóságok pózolása teljesen hiábavaló; csak ártani és tönkretenni fogja Tajvant, és a saját pusztulásukat is okozza” – mondta. Zhang megismételte, hogy Peking hajlandó a legnagyobb erőfeszítéseket megtenni a „békés újraegyesítés” elérése érdekében.

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„Ugyanakkor soha nem fogunk ígéretet tenni arra, hogy lemondunk az erőszak alkalmazásáról, és soha nem hagyunk teret semmilyen formában a Tajvan függetlenségére törekvő szeparatista tevékenységeknek.” Laj Csing-tö tajvani elnök a fegyveres erők modernizálásáért küzd, beleértve azt a célt, hogy a védelmi kiadásokat 2030-ra a bruttó hazai termék 5%-ára emeljék. „Arra kérem az összes magas rangú tábornokot, hogy innovatív gondolkodással vezesse a haderő-átalakítást” – mondta Lai szerdán a tábornokok katonai előléptetési ünnepségén.

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