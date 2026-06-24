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Tajvan szerint rövidülhet a kínai támadások figyelmeztetési ideje

„Arra kérem az összes magas rangú tábornokot, hogy innovatív gondolkodással vezesse a haderő-átalakítást”

Külföld
  • 2026.06.24. - 11:48
Lai Ching-te
Laj Csing-tö tajvani elnökAFP/Yu Chen Cheng
MH
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Tajvan hadseregének tesztelnie kell, hogy képes-e azonnal reagálni egy kitörő háborúra, mivel a kínai támadások figyelmeztetési ideje egyre rövidül – mondta Wellington Koo védelmi miniszter szerdán.

Tajvan ötnapos „azonnali harckészültségi” gyakorlatot tart ezen a héten. Hadserege elkezdte a gyakorlatok egy részét egy olyan forgatókönyvre alapozni, amelyben Kína hirtelen a sziget körüli rendszeres gyakorlatok egyikét tényleges támadássá alakítja.

Kína a demokratikusan kormányzott Tajvant saját területének tekinti, és hadserege szinte naponta végez műveleteket a sziget körül. Kína legújabb repülőgép-hordozója kedden áthaladt a Tajvani-szoroson.

A gyakorlatok nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyors reagálás képességére és a harckészségbe való gyors átállásra – mondta Koo az újságíróknak a parlamentben.

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„Célja, hogy felgyorsítsuk azt a sebességet, amely véleményünk szerint szükséges a békeidőből háborús állapotba való áttéréshez” – mondta.

„Más szóval, tekintettel az ellenség jelenlegi fenyegetettségére, és mivel úgy véljük, hogy a figyelmeztetési idő rövidül, ellenőriznünk kell, hogy azonnal tudunk-e reagálni.”

Tajvan rendszeres katonai gyakorlatokat tart, többek között a hónap elején, amikor az Ukrajna által széles körben használt új, amerikai gyártmányú HIMARS rakétarendszerét a Tajvani-szorosba lőtte .

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Szerdán később Pekingben nyilatkozva Zhang Han, a kínai tajvani ügyekkel foglalkozó hivatal szóvivője azt mondta, hogy a gyakorlatok a kormányzó Demokratikus Progresszív Párt (DPP) „rosszindulatú szándékát mutatják, hogy erőszakkal érjék el a függetlenséget”.

„A hatalmas néphadsereggel szemben a DPP hatóságok pózolása teljesen hiábavaló; csak ártani és tönkretenni fogja Tajvant, és a saját pusztulásukat is okozza” – mondta.

Zhang megismételte, hogy Peking hajlandó a legnagyobb erőfeszítéseket megtenni a „békés újraegyesítés” elérése érdekében.

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„Ugyanakkor soha nem fogunk ígéretet tenni arra, hogy lemondunk az erőszak alkalmazásáról, és soha nem hagyunk teret semmilyen formában a Tajvan függetlenségére törekvő szeparatista tevékenységeknek.”

Laj Csing-tö tajvani elnök a fegyveres erők modernizálásáért küzd, beleértve azt a célt, hogy a védelmi kiadásokat 2030-ra a bruttó hazai termék 5%-ára emeljék.

„Arra kérem az összes magas rangú tábornokot, hogy innovatív gondolkodással vezesse a haderő-átalakítást” – mondta Lai szerdán a tábornokok katonai előléptetési ünnepségén.

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A gyorsan változó regionális körülmények és a többdimenziós, nem hagyományos, összetett kihívások szükségessé tették az ilyen erőfeszítéseket – tette hozzá.

Az Egyesült Államok, amely hagyományosan Tajvan legfontosabb nemzetközi támogatója és fegyverszállítója a hivatalos diplomáciai kapcsolatok hiánya ellenére, határozottan támogatta a kormány védelmi kiadásainak növelésére vonatkozó terveit – írta a Reuters.

Az Egyesült Államok régióbeli szövetségesei egyetértenek abban, hogy meg kell akadályozni a „vészhelyzet bekövetkezését és erős elrettentést kell kiépíteni” – mondta Raymond Greene, a tajpeji amerikai diplomata legfőbb tisztviselője kedden az Egyesült Államok tényleges nagykövetsége által megosztott nyilatkozatban.

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