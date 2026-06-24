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Újabb bombafenyegetéseket kaptak horvátországi bíróságok

A rendőrség az érintett épületekbe járőröket és tűzszerészeket küldött

Külföld
  • 2026.06.24. - 03:57
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Akcióban a horvát rendőrökAFP/Stringer
MH/MTI
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Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie kedden a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanószerkezetet – közölték a hatóságok.

A bejelentések egyebek mellett Sibenik-Knin megye, Isztria megye, valamint Vukovár-Szerém megye bíróságait érintették. Utóbbi megyében négy helyszínen, Vinkovciban, Zupanjában, Otokban és Vukováron volt riasztás.

A rendőrség az érintett épületekbe járőröket és tűzszerészeket küldött. Sibenikben a vizsgálat után megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt. Pazinban két bíróságot kiürítettek. Az egyik épület átvizsgálása után ott sem találtak robbanószerkezetet, a másik helyszínen a rendőri ellenőrzés még tartott. Vukovár-Szerém megyében mind a négy bejelentés hamisnak bizonyult.

A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.

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A Jutarnji list című horvát napilap értesülése szerint a fenyegető e-mailt egy izlandi címről küldték, a feladó a TedBundy nevet használta. A lap azt írta: az üzenetet csupa nagybetűvel írták, és úgy kezdődött, hogy "Bomba van a tárgyalóteremben".

Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Korábban főként iskolák, más oktatási intézmények, bevásárlóközpontok és médiaszerkesztőségek voltak a célpontok, a keddi bejelentések azonban elsősorban bíróságokat érintettek. Eddig minden ellenőrzött fenyegetés hamisnak bizonyult.

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