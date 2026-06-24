Újabb bombafenyegetéseket kaptak horvátországi bíróságok

Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie kedden a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanószerkezetet – közölték a hatóságok.
A bejelentések egyebek mellett Sibenik-Knin megye, Isztria megye, valamint Vukovár-Szerém megye bíróságait érintették. Utóbbi megyében négy helyszínen, Vinkovciban, Zupanjában, Otokban és Vukováron volt riasztás.
A rendőrség az érintett épületekbe járőröket és tűzszerészeket küldött. Sibenikben a vizsgálat után megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt. Pazinban két bíróságot kiürítettek. Az egyik épület átvizsgálása után ott sem találtak robbanószerkezetet, a másik helyszínen a rendőri ellenőrzés még tartott. Vukovár-Szerém megyében mind a négy bejelentés hamisnak bizonyult.
A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
A Jutarnji list című horvát napilap értesülése szerint a fenyegető e-mailt egy izlandi címről küldték, a feladó a TedBundy nevet használta. A lap azt írta: az üzenetet csupa nagybetűvel írták, és úgy kezdődött, hogy "Bomba van a tárgyalóteremben".
Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Korábban főként iskolák, más oktatási intézmények, bevásárlóközpontok és médiaszerkesztőségek voltak a célpontok, a keddi bejelentések azonban elsősorban bíróságokat érintettek. Eddig minden ellenőrzött fenyegetés hamisnak bizonyult.