Újabb bombafenyegetéseket kaptak horvátországi bíróságok

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Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie kedden a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanószerkezetet – közölték a hatóságok.

A bejelentések egyebek mellett Sibenik-Knin megye, Isztria megye, valamint Vukovár-Szerém megye bíróságait érintették. Utóbbi megyében négy helyszínen, Vinkovciban, Zupanjában, Otokban és Vukováron volt riasztás.

A rendőrség az érintett épületekbe járőröket és tűzszerészeket küldött. Sibenikben a vizsgálat után megállapították, hogy a fenyegetés hamis volt. Pazinban két bíróságot kiürítettek. Az egyik épület átvizsgálása után ott sem találtak robbanószerkezetet, a másik helyszínen a rendőri ellenőrzés még tartott. Vukovár-Szerém megyében mind a négy bejelentés hamisnak bizonyult.

A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.