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Újabb kormányalakítási egyeztetéseket kezdett a román államfő

„Térjenek vissza a párbeszédhez, az észszerű magatartáshoz, és kössenek megállapodást”

Külföld
  • 2026.06.23. - 23:42
román parlament
Adrian Vestea kijelölt miniszterelnök (első sor, balra) és miniszteri csapata a bukaresti román parlamentbenAFP/Mihai Barbu
MH/MTI
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Újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek a román elnöki hivatalban kedden, miután a bukaresti parlament hétfő éjjel elutasította az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását.

Nicusor Dan államfő politikai súlyuk sorrendjében konzultál a parlamenti pártokkal a kormányválság lehetséges megoldásáról.

Közösségi oldalán az elnök azt írta: azt kéri a pártoktól, hogy térjenek vissza a párbeszédhez, az észszerű magatartáshoz, és kössenek megállapodást a parlamenti többség kialakításáról.

„Ne azt magyarázzák, hogy miért nem tudnak többséget létrehozni” – tette hozzá. Dan szerint Romániának kormányra van szüksége, de a Nyugat-barát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel.

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Ha a törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

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