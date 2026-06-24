Nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét Észak-Korea

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Észak-Korea nukleáris fegyverrel szereli fel haditengerészetét, valamint több, tízezer tonnás hadihajó építését is előirányozta – jelentette szerdán a kommunista ország állami médiája Kim Dzsongün észak-koreai vezető előző nap elhangzott beszédére hivatkozva.

Kim az Észak-Korea nyugati partvidékén fekvő Nampo kikötőjébe látogatva kulcsfontosságú stratégiai iránynak nevezte a haditengerészet nukleáris felfegyverzését, amire szerinte azért van szükség, hogy az ország nukleáris erejét többféle művelet során is bevethessék.

„A folyamat a terv szerint halad” – tette hozzá egy ötezer tonnás hadihajó felavatása alkalmából rendezett ünnepségen.

„Véget értek azok az idők, amikor haditengerészetünk csupán a part menti vizeinket ellenőrizte” – hangsúlyozta Kim, egyúttal leszögezte: a közeljövőben további ötezer tonnás hadhajókat kell gyártani és meg kell kezdeni a tízezer tonnás hadihajók gyártását is.