HIRDETÉS

Nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét Észak-Korea

Tízezer tonnás hadihajókat is gyártanának

Külföld
  • 2026.06.24. - 11:33
Kim Dzsongün Kim Dzsongun
Oroszország oldalán harcoló katonák kaptak elismerést az észak-koreai vezetőtőlAFP/KNS/KCNA/STR
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Észak-Korea nukleáris fegyverrel szereli fel haditengerészetét, valamint több, tízezer tonnás hadihajó építését is előirányozta – jelentette szerdán a kommunista ország állami médiája Kim Dzsongün észak-koreai vezető előző nap elhangzott beszédére hivatkozva.

Kim az Észak-Korea nyugati partvidékén fekvő Nampo kikötőjébe látogatva kulcsfontosságú stratégiai iránynak nevezte a haditengerészet nukleáris felfegyverzését, amire szerinte azért van szükség, hogy az ország nukleáris erejét többféle művelet során is bevethessék.

„A folyamat a terv szerint halad” – tette hozzá egy ötezer tonnás hadihajó felavatása alkalmából rendezett ünnepségen.

„Véget értek azok az idők, amikor haditengerészetünk csupán a part menti vizeinket ellenőrizte” – hangsúlyozta Kim, egyúttal leszögezte: a közeljövőben további ötezer tonnás hadhajókat kell gyártani és meg kell kezdeni a tízezer tonnás hadihajók gyártását is.

HIRDETÉS

Jelenleg Észak-Koreának két ötezer tonnás hadihajója van, míg a szomszédos Dél-Korea több mint tíz ilyennel rendelkezik.

Kim a Koreai Munkapárt hétfői plenáris ülésén az ország védelmi képességeinek megerősítését sürgette, és azt hangoztatta, hogy a szomszédos Dél-Korea, valamint az Egyesült Államok a hadseregben végrehajtott modernizációi „az atomháború szélére sodorta a térséget”.

Kapcsolódó cikkek
Kim Dzsongunhadihajóknukleáris fegyverkezéshaditengerészetÉszak-Korea
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Külföld
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS