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Kim Dzsongün szerint Észak-Korea nukleáris államként jelenik meg

A vezető szerint csak így maradhatnak fenn

Külföld
  • 2026.06.23. - 10:58
Kim Dzsongün Kim Dzsongun
Oroszország oldalán harcoló katonák kaptak elismerést az észak-koreai vezetőtőlAFP/KNS/KCNA/STR
MH/MTI
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Kim Dzsongün észak-koreai vezető szerint országa nukleáris államként lép föl, mert ez az egyetlen módja annak, hogy megbirkózzon a kiszámíthatatlan és bonyolult globális biztonsági helyzettel – jelentette a KCNA állami hírügynökség kedden.

Kim Dzsongün a kormányzó Munkáspárt Központi Bizottságának szombaton kezdődött és hétfőn zárult ülésén beszélt a hírügynökség beszámolója szerint.

„Elképzelhetetlen, megdöbbentő incidensek és események” történnek a hegemón erők „gengszterszerű” kapzsisága miatt, aminek következtében egyre erőszakosabbak a konfrontációkat világszerte – mondta Kim Dzsongün.

Az észak-koreai vezető azzal vádolta az Egyesült Államokat és Dél-Koreát, hogy egyre veszélyesebbé teszik a biztonsági helyzetet a Koreai-félszigeten, aminek végső célja Észak-Korea megtámadása.

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„A nukleáris erők folyamatos bővítése és megerősítése (...), továbbá egy nukleáris fegyverekkel rendelkező állam pozíciójának tényleges gyakorlása a leghelyesebb módja annak, hogy aktívan és magabiztosan kezeljük a kiszámíthatatlan, több szempontból is bonyolulttá váló nemzetközi katonai és politikai helyzetet” – szögezte le Kim Dzsongün.

Szakértők szerint a kijelentéssel Észak-Korea azt jelezte, hogy a számára szóba sem jöhetnek a nukleáris leszerelést célzó tárgyalások. Nukleáris fegyverekkel rendelkező államként, egyenlő félként kizárólag a fegyverzet csökkentéséről lenne hajlandó esetleg tárgyalni.

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