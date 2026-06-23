Oroszország látszólag lezárt katonai várost tervez

A távoli északon Oroszország látszólag új katonai tervekkel halad előre. A finn és norvég határ közelében fekvő Pechenga városa a szovjet korszakhoz hasonló különleges státuszt kaphat.

Oroszország folytatja katonai infrastruktúrájának bővítését a távoli északon. A finn Verkkouutiset hírportál jelentése szerint Pecsenga városa, a finn-norvég határ közelében, zárt katonai várossá nyilvánítható. Többek között orosz különleges erőket képeznek ki itt az arktiszi régiókban végzett műveletekre. Zárt városok már a szovjet korszakban is léteztek. Ezek közül a helyek közül sok a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen volt, némelyiket még a hivatalos térképeken sem jelölték meg. A jelentés szerint a be- és kilépéshez külön engedélyre volt szükség. A szovjet rendszer emlékei

HIRDETÉS

Egy példa erre az észtországi Paldiski városa. Itt működött a szovjet balti flotta kiképzőközpontja, valamint két katonai célú atomreaktor. A város évtizedekig zárva maradt a kívülállók előtt. A "Verkkouutiset" szerint azonban nem világos, hogy az orosz védelmi költségvetésből rövid távon rendelkezésre állnak-e források Pecsenga esetleges bővítésére. A jelentés szerint a csapatok ereje a régióban 2022 óta csökkent. A média az Ukrajna elleni orosz agressziós háborút és az ezzel járó súlyos veszteségeket említi okként. Műholdfelvételek mutatják Oroszország katonai terjeszkedését

HIRDETÉS

Új műholdfelvételek azt mutatják, hogy Oroszország jelentősen bővíti katonai infrastruktúráját a finn és norvég határ mentén. Több médium kutatásai szerint több régióban új laktanyákat, lőszerraktárakat és katonák számára szállásokat építenek. Pasi Välimäki, finn hadseregparancsnok hosszú távon az orosz jelenlét jelentős növekedésére számít a közös határon. Elmondása szerint az ott állomásozó katonák száma a jelenlegi körülbelül 20 000-ről akár 80 000-re is emelkedhet. Pecsenga jelentősége Finnország számára

HIRDETÉS