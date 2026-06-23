Kettős ukrán bombamerényletet akadályoztak meg Dél-Oroszországban

Kettős bombamerényletet akadályoztak meg az orosz hatóságok a sztavropoli régióban lévő Pjatyigorszkban, amelyet ukrán titkosszolgákatok az ottani rendvédelmi szervek ellen kíséreltek meg végrehajtatni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az FSZB szerint robbantások végrehajtására beszervezett két orosz állampolgárságú nő érkezett Moszkvából Pjatyigorszkba. Nem ismerték egymást, és nem voltak tisztában azzal, hogy ténylegesen az öngyilkos merénylő szerepét szánták nekik. A nők szombaton vették elő a rejtekhelyekről azokat a hátizsákokat, amelyekben improvizált robbanószerkezetek voltak. Egyiküket, aki 19 éves, a biztonsági szerv épületéhez vezető úton fogták el, egy trotil-egyenértékben mintegy két kilogramm hatóerejű bombával. Nem sokkal később őrizetbe vették a 47 éves bűntársát is, akinek a tervek szerint már a helyszínelés közben kellett volna a robbanást végrehajtania. A pokolgépeket hatástalanították, személyi sérülés nem történt. A fiatalabbik nő vallomásában elmondta, hogy az interneten keresett munkát, ahol a megbízója jelentősebb összeget ajánlott egy csomag elszállításáért.

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A túlnyomórész orosz ellenőrzés alá került Herszon megyében kémkedés címén kedden 12 évi fegyházra ítéltek egy 42 éves ukrán állampolgárt. A verdikt szerint a férfi 2023 júniusától szeptemberéig célzottan gyűjtött információkat az orosz fegyveres erők katonai járműveinek és személyi állományának mozgásáról és elhelyezkedéséről. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem keddre virradóra 143 ukrán repülőgéptípusú pilótanélküli repülőszerkezetet semmisített meg kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. Kurszk megyét az elmúlt nap folyamán 97 alkalommal lőtte az ukrán tüzérség, Belgorod megye légterében 98 különböző típusú drónt semlegesítettek. Herszon megyében egy nap alatt öt civil sebesült meg.

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Az elcsatolt Krímben Jevpatorija, Krasznoperokopszk, Szaki és Dzsankoj városi körzetben, valamint négy járásban áramszünet van a hálózatokban bekövetkezett „zavarok” miatt. Az érintett területeken vészhelyzeti helyreállítási munkálatok folynak. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy a fehérorosz gyermekeket szállító autóbusz ellen múlt szerdán Brjanszk megyében végrehajtott dróncsapást Dmitro Tkacsenko, az ukrán határőrség 105. őrse Himera drónrendszerekkel foglalkozó egységének katonája, Ihor Zsukov, a határőrség 7. őrséhez tartozó Skval gyorsreagálású parancsnokságának katonája, valamint Vladiszlav Naum, a 73. tengeri különleges műveleti központ katonája hajtotta végre. Az SZK szerint a támadás mögött Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők drónrendszereinek parancsnoka, és Oleh Ivascsenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője áll. A dróncsapás következtében életét vesztetette egy, a gyermekeket kísérő, állapotos asszony, heten pedig megsérültek, köztük öt fiatalkorú. Andrej Travnyikov, a novoszibirszki régió kormányzó a Max-csatornáján közölte, hogy az irányítása alatt álló területen, követve a szomszédos megyék példáját, korlátozhatják az üzemanyag-eladást a benzinkutaknál .

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