Ukrajna ismét megtámadott egy olajterminált Kercs közelében + VIDEÓ

Oroszország a 2014-ben annektált Krímet utánpótlási bázisként használja az ukrajnai háborújához. Kijev olajlétesítmények elleni támadásokkal válaszol – és az éjszaka folyamán ismét csapást mért rájuk.

Sajtóértesülések szerint Ukrajna ismét stratégiailag fontos helyszíneket támadott meg az orosz fekete-tengeri Krasznodar régióban és a Moszkva által annektált Krím-félszigeten. Az Ukrajinszka Pravda online hírportál jelentése szerint egy olajterminált és egy olajraktárt is találat ért a Krím keleti részén található Kercs nagyváros közelében. A szoros túloldalán a korábban már támadott krasznodari régióbeli Kavkaz kikötőjét is ismét tüzérségi támadás érte. Sötét füstfelhők emelkednek

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A támadásokat eddig hivatalosan nem erősítették meg. Az orosz védelmi minisztérium csak összesen 143 ukrán drón lelövéséről számolt be, a következményekről részleteket nem közölt. A közösségi médiában keringő képek és videók robbanásokat és tüzeket mutatnak az éjszaka folyamán, valamint sötét füstfelhőket reggel. A krasznodari és szocsi repülőtereket több órára lezárták a légi forgalom elől. Azóta, hogy több mint négy évvel ezelőtt Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője elrendelte az Ukrajna elleni háborút, egyetlen utasszállító repülőgép sem szállt le a Krímben. Objektum doboz Üzemanyaghiány a Krímben

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