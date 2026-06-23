Fegyverkezés a Balti államokban

A NATO megerősíti jelenlétét a keleti szárnyon, hogy fokozza az elrettentést Oroszországgal szemben.

A Telegraphban megjelent jelentés szerint Lettországban jelenleg konkrét előkészületek folynak, hogy vészhelyzet esetén lehetővé tegyék a csapatok és a felszerelések gyors telepítését. Ugyanakkor maga a NATO is egy friss közleményben ismerteti védelmi infrastruktúrájának bővítését Európa keleti határa mentén. Előkészületek a lett parton

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Liepāja közelében az amerikai haditengerészet jelenleg ideiglenes kikötői létesítményeken és rámpákon dolgozik. Ahogy a Telegraph is beszámolt róla, ezek alapvető szálláshelyeket és tárolóépületeket tartalmaznak, amelyek vészhelyzet esetén az utánpótlás bázisaként szolgálhatnak. Az egységek ott gyakorlatoznak, hogy nagyon rövid időn belül működőképes bázisokat hozzanak létre. Az úgynevezett Seabees, az amerikai haditengerészet építésre és logisztikára szakosodott egységének katonái kulcsfontosságúak a katonai infrastruktúra gyors kiépítéséhez. Munkájuk a NATO „Baltops” gyakorlatának része, amelyben több ezer katona gyakorlatozik együtt különböző tagállamokból. A cél a balti-tengeri régió ellátási útvonalainak biztosítása realisztikus körülmények között. A Balti-tenger stratégiai jelentősége

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A nyugati katonai tervezők szempontjából a Balti-tengert potenciális válságövezetnek tekintik. Több NATO-tagország közvetlenül a tengerrel határos. Kalinyingrád orosz exklávéja is ott található. A NATO szerint a régió kulcsszerepet játszik az ország ellátásában, a csapatok mozgatásában és a létfontosságú hajózási útvonalak ellenőrzésében. Legújabb elemzésében a szövetség arra figyelmeztet, hogy Oroszország hibrid támadásokkal, kiberműveletekkel és katonai tevékenységekkel fokozta a nyomást a tagállamokra. Válaszul többnemzetiségű harci csoportokat telepítettek több országban a keleti szárnyon, köztük Lettországban, Litvániában és Lengyelországban. Ezeket az egységeket úgy tervezték, hogy vészhelyzet esetén gyorsan megerősíthetők legyenek. A NATO azt tervezi, hogy növeli a robotrendszerek használatát a keleti szárnyon.

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