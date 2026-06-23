Elillantak a békefenntartók

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Akár a napon felejtett fagylalt, úgy olvadt el az (esetleges békekötés) után Ukrajnába küldendő békefenntartó erők ötlete. Ma már szinte a közbeszédnek sem tárgya.

Eredetileg csaknem háromszáz, majd kétszáz, aztán már legfeljebb maximum harmincezer főt tettek volna ki az Ukrajnába delegálni kívánt európai békefenntartók. Mára a kérdésnek már a felvetése sincs napirenden.

Az ötlet Emmanuel Macrontól érkezett, aki több százezer európai katonát álmodott a válságövezetbe. A kritikusok már akkor is arra figyelmeztettek, a kontinens államai nem hogy ennyit, de ennek a harmadát sem lennének képesek kiállítani úgy, hogy közben ne gyengítenék meg végletesen saját haderejüket. Ahogy teltek a hónapok, majd az évek, a felvetés körül úgy fogyott el egyre inkább a levegő.

Bár Kijev többször nyomatékkal jelezte, ő „határozottan elvárja” a jelenlétet, az EU fővárosaiban a szavakon túl nem történt semmi kézzelfogható. Számos állam eleve úgy vélte, katonáiknak bőven elég, ha az ukrán határ közelében, de mégis az „innenső” oldalon állomásoznak, s távolról drukkolnak az első vonalban járőröző kollégáiknak. E hozzáállásra talán a legismertebb példa Berlin, aki semmi szín alatt nem tervezte az orosz földre lépést.