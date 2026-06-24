81 esztendős szörföst mentettek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Magatehetetlenül sodródott a Balatonon egy szörfös, ám a vízirendészet munkatársai időben észlelték a bajt - olvasható a Police.hu-n. Mint kiderült, a rendőröknek a 81 esztendős érintett utóbb arról beszélt, nagyon kimerült, ami miatt képtelen volt partközelbe jutni. A rendőrök a férfit a sporteszközzel együtt a szolgálati kisgéphajóba emelték és épségben a partra tették.

Az eset kapcsán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen, vagy a vízben ráadásul különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).