HIRDETÉS

Meghosszabbították a vörös kódot

Jövő hét kedd éjfélig lesz érvényben

Krónika
  • 2026.06.24. - 17:46
hőség hőségriadó kánikula nyár meleg forróság globális felmelegedés szökőkút
Képünk illusztrációMH/Török Péter
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Meghosszabbították jövő hét kedd éjfélig a vörös kódot – közölte a szociális- és családügyi miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy „figyeljünk egymásra”, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők, a betegeket és a hajléktalanok.

A vörös kód szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították. A rendelkezésnek két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Kapcsolódó cikkek
vörös kódhőségkánikulaveszélyKátai-Németh Vilmosrendkívüli állapot
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Krónika
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS