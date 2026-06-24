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Tovább fokozódik a hőség

Általában derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás

Krónika
  • 2026.06.24. - 06:39
hőhullám hőség kánikula
Európa szerte „példátlan” hőhullám tombolAFP/Jeff Pachoud
MH
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A középső országrészben továbbra is több gomolyfelhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északias szél a középső tájak kivételével időnként megélénkül - fogalmaz a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

Délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés.

Az orvosmeteorológus szerint legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre!

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