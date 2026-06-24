Tovább fokozódik a hőség

A középső országrészben továbbra is több gomolyfelhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északias szél a középső tájak kivételével időnként megélénkül - fogalmaz a HungaroMet szerdai előrejelzésében.
Délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.
Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés.
Az orvosmeteorológus szerint legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre!