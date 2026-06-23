Nemzetközi emberi jogi díjat kapott Iványi Gábor

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Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze kapta idén a török emberi jogi aktivistáról elnevezett nemzetközi elismerést, az Ebru Timtik-díjat – tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyarországi Metodista Egyház kedden.

A közlemény szerint a döntés nemcsak a metodista lelkész több évtizedes elkötelezettségének elismerése az emberi jogok és a társadalmi igazságosság iránt, hanem egyben kiállás amellett, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog alapvető jog, amely védi az emberi méltóságot az államhatalommal szemben, különösen a társadalom peremére szorult egyéneket és közösségeket.

„Iványi Gábor élete és küzdelme hangsúlyosan megfelel a díj széles körűen értelmezett kritériumainak. Munkássága azt bizonyítja, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog védelme elválaszthatatlan a szegények, a hajléktalanok, a roma közösségek, a menekültek, a gyermekek, a fogyatékkal élők, az LMBTQ személyek, a vallási közösségek és mindazok védelmétől, akiket diszkrimináció és kirekesztés ér” – írta közleményében az egyház.

A lelkész hosszú évek óta valódi szolidaritási hálózatot épített ki Magyarországon és menhelyek, oktatás, élelmiszersegély és szociális szolgáltatások révén ő és az általa vezetett intézmények olyan emberekhez is eljutottak, akiket az állam elhanyagolt, elhagyott vagy szándékosan kirekesztett. Munkássága soha nem maradt meg a szimbolikus érdekképviselet szintjén, anyagi, mindennapi, életfenntartó szolidaritási formákat teremtett – közölték.