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Mintegy húszan fulladtak vízbe Franciaországban

Tovább tombol a hatalmas hőség Európában

Krónika
  • 2026.06.23. - 11:58
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A Trocadero-kútban is fel lehet frissülni a párizsi hőhullám idejénAFP/Julien De Rosa
MH/MTI
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Mintegy húsz ember fulladt vízbe Franciaországban a hétvége óta, miközben a hőség elől menekülve felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést – közölték kedden a hatóságok.

A múlt hétvége óta körülbelül húsz haláleset történt – mondta Marina Ferrari francia sportminiszter a France Inter rádiónak. A tárcavezető figyelmeztetett: hőhullám idején nem szabad félvállról venni a tiltott helyeken a fürdőzés veszélyeit.

Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletet várható.

A francia hatóságok az elmúlt napokban több alkalommal is óvatosságra intették a lakosságot a kontinenst elérő hőhullám miatt, amely Európa számos országában szokatlanul magas hőmérsékleteket okoz.

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