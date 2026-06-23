A mesterséges intelligencia az ingatlankeresésben is tarol

„Június eleje óta mesterséges intelligencia is segíti az ingatlan.com bejelentkezett felhasználóit a lakáskeresésben, többek között párbeszédes formában valós időben listázva a felhasználói igényeknek megfelelő ingatlanokat” – áll a lapunkhoz eljutott sajtóközleményben.

Az egyelőre béta verzióban működő AI-kereső folyamatosan fejlődik, hogy egyre gyorsabb, pontosabb és jobb legyen. A mesterséges intelligencia viszont hosszabb távon az adatfeldolgozásban, valamint a személyre szabott felhasználói élmény javításában is fontos szerepet kaphat. Az első hetek eredményei szerint az AI-keresőt használók 2–2,5-szer nagyobb arányban mentenek el hirdetéseket, írnak a hirdetőknek vagy kezdeményeznek telefonhívást, mint a hagyományos keresőt használók. A hatékonyabb kereséssel a vásárlók és bérlők időt, pénzt és energiát tudnak megspórolni. Június óta mesterséges intelligencia (AI) segíti az ingatlan.com bejelentkezett felhasználóit abban, hogy gyorsabban és pontosabban találják meg az igényeiknek megfelelő ingatlanokat. Az AI-alapú kereső egy csetablakban, párbeszédes formában támogatja a lakáskeresőket, akik saját szavaikkal is leírhatják, milyen otthont keresnek, a rendszer pedig ezek alapján valós időben ajánl releváns hirdetéseket. Ha valaki még nem rendelkezik határozott elképzelésekkel arra vonatkozóan, hogy mit is keres pontosan, az AI-kereső kérdésekkel és válaszlehetőségekkel segít megfogalmazni az igényeket. Az első pár hét eredményei alapján a mesterséges intelligenciát használó keresők hatékonyabban találnak rá a következő lehetséges otthonukra mint azok, akik hagyományos módszerekkel keresnek ingatlant.

HIRDETÉS

A jelenleg még tesztüzemmódban működő AI-kereső a megfogalmazott igényeknek megfelelően valós időben listázza az elérhető ingatlanokat, és bizonyos esetekben olyan információkat is képes megtalálni a hirdetések szövegében, amelyekre a hagyományos keresőben nincs külön szűrő. A június eleje óta eltelt időszakban már több ezer bejelentkezett felhasználó próbálta ki az ingatlan.com AI-keresőjét. Bár az egyes ingatlanok hirdetésoldalainak megtekintési arányaiban gyakorlatilag nincs különbség az AI-t használó és a hagyományos keresőt használó felhasználók között, a valódi érdeklődést jelző aktivitásokban azonban már jelentős eltérés látható. Az AI-keresőt használóknak ugyanis több mint a fele mentett el legalább egy olyan hirdetést, ami számukra érdekes lehet, ez pedig arányaiban két és félszer több a hagyományos keresőt használóknál. Hasonló különbségek láthatóak a kapcsolatfelvételeknél is: chatüzenetet az AI-keresőt használók majdnem 12 százaléka küldött a hirdetőnek, ami a hagyományos keresőkhöz képest szintén 2,5-szer nagyobb arányt jelent. Az adásvételek és bérbeadások legforróbb indikátora a telefonhívások kezdeményezése, ami közel 13 százalékos volt az AI-keresőt használóknál. Arányaiban ez kétszer akkora érték, mint amit a hagyományos keresőknél lehetett megfigyelni ugyanebben az időszakban.

HIRDETÉS