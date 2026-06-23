Trump szerint Irán beleegyezett a hosszú távú nukleáris ellenőrzésekbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy Irán beleegyezett a hosszú távú, magas szintű nukleáris ellenőrzésekbe, és hozzátette, hogy ilyen megállapodás nélkül nem engedélyez további tárgyalásokat.

„Irán teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezett a legmagasabb szintű nukleáris ellenőrzésekbe a hosszú jövőbe. Ez biztosítja a „nukleáris őszinteséget”. Ha ebbe nem egyeznének bele, nem lennének további tárgyalások” – írta a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.

Trump azt mondta, beleegyezett abba, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, és elkerülje a további tengeri blokádot, bár azt mondta, hogy az amerikai hajók a helyükön maradnak arra az esetre, ha a blokádot vissza kellene állítani.

Kiemelte továbbá közösségi oldalán, hogy rekordmennyiségű, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak át hétfőn a Hormuzi-szoroson.