Trump szerint Irán beleegyezett a hosszú távú nukleáris ellenőrzésekbe

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy Irán beleegyezett a hosszú távú, magas szintű nukleáris ellenőrzésekbe, és hozzátette, hogy ilyen megállapodás nélkül nem engedélyez további tárgyalásokat.
„Irán teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezett a legmagasabb szintű nukleáris ellenőrzésekbe a hosszú jövőbe. Ez biztosítja a „nukleáris őszinteséget”. Ha ebbe nem egyeznének bele, nem lennének további tárgyalások” – írta a Truth Socialon közzétett bejegyzésében.
Trump azt mondta, beleegyezett abba, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, és elkerülje a további tengeri blokádot, bár azt mondta, hogy az amerikai hajók a helyükön maradnak arra az esetre, ha a blokádot vissza kellene állítani.
Kiemelte továbbá közösségi oldalán, hogy rekordmennyiségű, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak át hétfőn a Hormuzi-szoroson.
Azt mondta, hogy az amerikai pénzügyminisztérium által felszabadított pénzeszközök és a szankciók enyhítése egy amerikai ellenőrzésű letéti számlára kerül, és kizárólag élelmiszerek és orvosi felszerelések, többek között kukorica, búza és szójabab vásárlására használható fel az Egyesült Államokból – írja az Iranintl.
„Az amerikai pénzügyminisztérium által felszabadított pénz és/vagy szankciók letéti számlára kerülnek, amelyet az USA ellenőriz, és élelmiszerek és orvosi felszerelések vásárlására fogják felhasználni, kizárólag az Egyesült Államokból, beleértve a kukoricát, a búzát és a szójababot a nagyszerű amerikai farmereinktől” – mondta.