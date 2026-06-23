Irán szerint az izraeli csapatkivonás Libanonból a memorandum része

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Irán genfi ​​ENSZ-nagykövete kedden kijelentette, hogy Libanon „megkérdőjelezhetetlen” része az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, és hogy az tartalmazza az izraeli csapatok kivonását.

Ali Bahreini azt mondta, hogy nem szabad újabb izraeli támadásoknak lennie Libanonban, hozzátéve, hogy „némi jó előrelépés” történt az amerikai-iráni tárgyalásokon Svájcban.

Azt mondta, hogy a hétfői technikai szintű tárgyalások „nagyon jól” mentek, és hogy a következő napokban két munkacsoportot alakítanak az Iránnal és az iráni nukleáris tevékenységekkel szembeni szankciók feloldásával kapcsolatban.

Hozzátette, hogy nem folytak tárgyalások arról, hogy atomellenőröket engedjenek be Iránba.