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Irán rakéta- és védelmi képességeiről egyik féllel sem fognak tárgyalásokat folytatni

A megállapodás felei megpróbálják végrehajtani az összes záradékot

Közel-Kelet
  • 2026.06.23. - 19:13
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A NAÜ azzal vádolja Iránt, hogy megsérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben foglalt kötelezettségeitAFP/Joe Klamar
MH
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Iránnak nincs terve arra, hogy engedélyezze a NAÜ ellenőreinek a közelmúltbeli konfliktus során célba vett nukleáris létesítmények látogatását – jelentette ki Esmaeil Baghaei, a külügyminisztérium szóvivője kedden.

Baghaei kijelentése egy nappal azután hangzott el, hogy J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke bejelentette, hogy Irán beleegyezett a NAÜ ellenőreinek visszahívásába az országba, ezt a szélesebb körű nukleáris rendezés felé tett első lépésnek nevezve.

Baghaei hozzátette, hogy Irán rakéta- és védelmi képességeiről egyik féllel sem fognak tárgyalásokat folytatni.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője azt nyilatkozta, hogy a megállapodás felei megpróbálják végrehajtani az összes záradékot, mielőtt megkezdenék a tárgyalásokat a nukleáris kérdésről – írja az Iranintl.

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